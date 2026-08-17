Розподілена генерація не заміна великій енергетиці, а її надійне плече – директорка RSE Group Ukraine

Розподілену генерацію варто розглядати не як заміну великій енергетиці, а як її надійне плече, що дає змогу зберегти енергозабезпечення громади чи підприємств у разі пошкодження центральної мережі, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Розподілену генерацію не варто протиставляти атомній енергетиці, магістральним мережам чи великим електростанціям, хоча війна дуже жорстко продемонструвала недолік надмірної концентрації. Розподілена система працює інакше: вона розкладає ризик між сотнями й тисячами менших енерговузлів. І втрата одного локального джерела вже не означає одночасної втрати гігаватів потужності. Саме тому я б розглядала розподілену генерацію як надійне плече української енергосистеми", – написала вона в колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому директорка RSE Group Ukraine підкреслила, що розвиток розподіленої генерації не гарантує відсутність відключень світла наступної зими, однак вона може суттєво зменшити масштаб наслідків можливих атак: локалізувати аварію, зберегти роботу критичних об’єктів і дати енергосистемі час на відновлення.

"Літні піки вже показали, що додаткова гнучкість працює. Тепер завдання значно складніше: до початку зими перетворити окремі успішні проєкти розподіленої генерації на достатньо масштабну мережу локальної енергетичної стійкості", – зазначила Позднякова.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія) – спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ" – від модульних когенераційних станцій і мобільних електростанція до промислових теплових насосів (COP до 8) та акумуляторних систем (BESS).