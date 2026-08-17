ТРЦ Lavina Mall очолив Олександр Гавриш

Директором ТРЦ Lavina Mall став Олександр Гавриш, на цій посаді він замінив Дмитра Лашина, повідомляється у опендатабот.

Як раніше повідомляв CEO ТРЦ Lavina та Blockbuster Mall Лашин, його контракт з Mandarin Plaza Group завершено після восьми років, рішення його не продовжувати було двостороннім. Також про завершення контракту після дев’яти років роботи в Mandarin Plaza Group повідомила Інна Дзядзин, яка відповідала за орендний напрям Lavina Mall, Mandarin Plaza, Blockbuster Mall та Ocean Mall.

"Нове керівництво ми представимо незабаром. Планами на подальший розвиток групи поділимось згодом", – сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор групи Mandarin Plaza Олександр Черницький. Він додав, що зараз нагальна проблема полягає в активі групи на столичній Почайній (ТОВ "Книжковий ринок"): "Там майже все знищено. Ми не оцінили ще до кінця весь масштаб біди".

Mandarin Plaza Group – девелопер та керуюча компанія з операційного управління комерційною нерухомості в Україні. В її управлінні є завершені об’єкти: Mandarin Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall, на фінальній стадії перебуває Ocean Mall (загальна площа яких перевищує 940 тис. кв. м), а також сім об’єктів на стадії девелопменту.