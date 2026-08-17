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Міненерго готує державні шахти до передачі у Фонд держмайна для подальшої приватизації

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Міненерго готує державні шахти до передачі у Фонд держмайна для подальшої приватизації

Міністерство енергетики працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна (ФДМ) та подальшої приватизації, повідомила заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко.

"Міністерство енергетики дійсно підготувало наші пропозиції до програми дій уряду, і ми дійсно працюємо над тим, щоб підготувати всі (вугільні – ЕР) підприємства до передачі до Фонду державного майна з їхньою подальшою приватизацією і пошуком для них ефективного приватного інвестора", – сказала Москаленко під час засідання енергокомітету Верховної Ради в понеділок, яке транслювалося онлайн.

Вона також додала, що Міненерго спільно з Міністерством фінансів вирішило питання компенсації заборгованості заробітної плати, невикористаних відпусток та всіх інших передбачених законодавством виплат працівникам двох шахт, які ліквідуються "Шахта №9" (Волинська область) та шахта "Надія" (Львівська область).

"Готові проєкти по ліквідації шахт, є гроші на виконання фізичних заходів з ліквідації, всі люди, які забажали перейти на інші підприємства, зробили це", – зазначила заступниця глави Міненерго.

Водночас Москаленко акцентувала, що діяльність ДП "Львіввугілля" завжди супроводжувалася боргами, і це питання треба вирішувати.

"Борги на "Львіввугілля" були завжди з тією чи іншою динамікою і нікуди не дівалися, і зараз всі борги залишаються за державними шахтами. Треба робити все, щоб оздоровити державний вуглевидобуток", – наголосила Москаленко.

#міненерго #шахти #фдм
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