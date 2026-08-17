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Економіка

Директор ТРЦ Lavina Mall Лашин завершує роботу в компанії Mandarin Plaza Group

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Директор ТРЦ Lavina Mall в Києві Дмитро Лашин завершує роботу в компанії Mandarin Plaza Group після восьми років на посаді.

"Сьогодні рівно 8 років як я почав працювати в компанії Mandarin Plaza Group. І хочу вам повідомити що мій контракт завершився", – повідомив Лашин в LinkedIn.

Відкриття ТРЦ Lavina Mall загальною орендованою площею 127 тис. кв. м відбулося на початку грудня 2016 року.

За даними аналітичної системи YouControl, статутний капітал створеного 2013 року ТОВ "ТРЦ "Лавина" (Київ), власника столичного ТРЦ Lavina Mall, становить 279 млн грн. Станом на серпень 2026 року власником ТОВ "ТРЦ "Лавина" виступає кіпрська компанія "Іксорія бізнес Лімітед" (90%) та АТ ЗНВКІФ "Асборн" (10%), кінцевим бенефіціаром зазначено Марину Дорохіну.

За підсумками 2025 року компанія отримала 1,5 млрд грн доходу, що на 14,68% більше, ніж за 2024 рік, чистий прибуток становив 43 млн 857 тис грн, що у 238 разів більше, ніж за попередній рік.

#mandarin_plaza_group #лашин #lavina_mall
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