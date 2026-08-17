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Економіка

Експорт зернових в Україні від початку нового сезону перевищив торішній показник на 9,8% – Мінагрополітики

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Експорт зернових в Україні від початку нового сезону перевищив торішній показник на 9,8% – Мінагрополітики

Від початку 2026/27 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна станом на 14 серпня 2026 року експортувала 3,093 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,8% більше, ніж на аналогічну дату минулого року – 2,818 млн тонн.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби, загальний експорт зернових, зернобобових культур та борошна сягнув 3,097 млн тонн проти 2,826 млн тонн на цю саму дату рік тому.

У розрізі культур експорт пшениці скоротився на 14,9% – до 1,291 млн тонн із 1,517 млн тонн відповідно, ячменю – на 26,8%, до 339 тис. тонн із 463 тис. тонн, тоді як експорт кукурудзи зріс на 69,6% – до 1,403 млн тонн із 827 тис. тонн роком раніше.

Жито, як і торік, не експортувалося.

Крім того, експорт пшеничного борошна від початку 2026/27 МР скоротився на 48,3% і становив 3 тис. тонн проти 5,8 тис. тонн на аналогічну дату минулого МГ.

Загалом станом на 14 серпня Україна експортувала 348 тис. тонн зернових та зернобобових, зокрема 219 тис. тонн пшениці, 40 тис. тонн ячменю та 89 тис. тонн кукурудзи.

#зернові #експорт
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