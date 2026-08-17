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Економіка

"Енергоатом" проходить аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків АЕС – глава компанії

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"Енергоатом" проходить аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків АЕС – глава компанії

Українські АЕС довели свою ефективність у період аномальної спеки, не знижуючи потужність енергоблоків – системи охолодження українських атомних реакторів витримують високі температури, повідомив .в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк.

"Спека впливає на роботу європейських атомних станцій: у кількох країнах операторам АЕС довелося зупиняти роботу блоків. Наші атомні станції витримують таку спеку", – сказав Ковтонюк, слова якого наведено в повідомленні компанії в Телеграм-каналі у понеділок.

Водночас, як звертає увагу компанія, стабільна робота вітчизняної атомної генерації є одним із чинників, який дозволяє Україні уникати відключень електроенергії під час літньої спеки.

Як повідомлялося, зниження рівня води в Дунаї позначається на електроенергетиці країн, розташованих на узбережжі річки. У Сербії посуха вплинула на потужність гідроелектростанцій. В Угорщині для підняття рівня води ухвалено рішення про затоплення старих барж у районі розташування АЕС "Пакш", а в Румунії частково призупинено роботу АЕС "Чернаводе".

#аес #енергоатом #спека
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