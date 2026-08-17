Продажі зарядних станцій у мережі "Епіцентр" зросли на 28%, на павербанки – на 44% на тлі масованих обстрілів

Попит на товари для резервного живлення у мережі "Епіцентр" залишається стабільно високим, за період з 3 по 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

І хоча на тлі останніх масованих обстрілів та попереджень влади про складну зиму українці поступово посилюють власну готовність до перебоїв з електроенергією, водночас глобальної зміни споживчої поведінки у цей період не фіксуються, зазначили в компанії.

"Поки що ми не бачимо ажіотажу, який можна було б назвати масовою підготовкою до зими. Категорія товарів для енергонезалежності традиційно гостріше реагує на періоди масштабних перебоїв з електропостачанням", - прокоментував ситуацію директор з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитро Танько.

Він зауважив, що попит на товари для резервного живлення залишається стабільно високим і зростає рік до року, що радше відображає поступову адаптацію українців до умов війни та регулярних перебоїв з електропостачанням.

При цьому, за словами Танька, за останні сезони споживач набув значного практичного досвіду використання таких рішень, що відображається у виборі обладнання: покупці поступово переходять до потужніших моделей і точніше підбирають характеристики обладнання під свої потреби.

Так, у сегменті павербанків найпопулярнішими залишаються моделі ємністю 20–30 тис. мА – на них припадає майже половина продажів. Частка найбільш ємних моделей за рік зросла лише на 1,3 відсоткового пункту, тобто ключовими критеріями під час вибору павербанка стають не стільки ємність, скільки мобільність та потужність, зокрема можливість заряджати ноутбук та підтримка швидкої зарядки.

У зарядних станціях тенденція до потужніших рішень виражена помітніше. Якщо у 2025 році на станції потужністю до 1000 Вт припадало 37% продажів, то у 2026-му їх частка знизилася до 26%. Водночас частка станцій потужністю від 1000 до 2000 Вт зросла майже на 13%. Лідерами продажів за ємністю залишаються станції понад 2000 Вт*год.

Окремо відчутний приріст продажів демонструють джерела безперебійного живлення (ДБЖ) – у 3,6 раза до минулого року. Найбільшим попитом користуються моделі потужністю 1–1,5 кВт. Основний фактор зростання – цінова доступність таких рішень порівняно з комплектами на базі гібридних інверторів та акумуляторів. ДБЖ у цьому сегменті є більш доступним рішенням для споживачів, які шукають базове резервне живлення без значних початкових витрат.

Комплекти резервного живлення на базі гібридних інверторів та акумуляторів потужністю від 5 кВт демонструють приріст продажів у 2,2 раза порівняно з минулим роком. Через високу вартість обладнання різкого зростання попиту серед роздрібних клієнтів "Епіцентру" не спостерігається. Найбільша активізація роздрібних продажів таких комплектів припадає на періоди тривалих відключень електроенергії та блекаутів. Але чітко спостерігається стабільне зростання продажів інверторів та акумуляторів у безготівковому сегменті, уточнила компанія.

Вона зазначила, що основний попит при цьому формують малий і середній бізнес, який інвестує у забезпечення власної енергетичної незалежності.

В компанії додали, що дефіциту товарів у сегменті резервного живлення наразі немає, ціни залишаються стабільними порівняно з минулим роком. Таким чином, нинішнє зростання продажів не можна назвати окремою хвилею масової підготовки до зими, оскільки покупці насамперед закривають поточні потреби у резервному живленні, хоча й враховують майбутню зиму під час вибору обладнання, підсумовують в "Епіцентрі".

За даними компанії, загальна динаміка продажів в інших категоріях товарів залишається стабільною, а підвищення попиту має переважно точковий характер, зокрема в деяких food-категоріях, як-от крупи, борошно, олія та консерви.