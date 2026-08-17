Касові надходження до банків у I пів.-2026 зросли на 8,9% р/р – НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків у першому півріччі 2026 року зріс на 8,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1 трлн 554,8 млрд грн, а обсяг видачі готівки – на 8,7%, до 1 трлн 602,4 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлювалося пожвавленням економічної активності з другого кварталу цього року та стійким споживчим попитом на тлі зростання доходів населення, зокрема заробітних плат і пенсій", – зазначив Нацбанк у Телеграм-каналі у понеділок.

Регулятор пов’язує зростання видачі готівкової гривні з кас банків із посиленням безпекових ризиків через повітряні атаки та руйнування виробничої, енергетичної й житлової інфраструктури, що підтримувало попит населення на готівку.

У першому півріччі 2026 року найбільша частка видачі готівки з кас банків, як і раніше, припадала на операції клієнтів із використанням платіжних карток – 85,5%, або 1 трлн 369,7 млрд грн.

На купівлю банками іноземної валюти у клієнтів припадало 4,9%, або 78,9 млрд грн, на підкріплення операторів поштового зв’язку - 3,4%, або 54,9 млрд грн, на виплати зарплат і стипендій – 2,2%, або 34,6 млрд грн.

Основними джерелами надходження готівки до кас банків залишалися торговельна виручка – 31,4%, або 488 млрд грн, та операції клієнтів із використанням платіжних карток – 28,0%, або 435,7 млрд грн.

На продаж іноземної валюти припало ще 15,3%, або 238,1 млрд грн, а на виручку від усіх видів послуг – 12,2%, або 188,9 млрд грн.