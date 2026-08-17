Медичний туризм, IT та digital-технології допоможуть залучити іноземних туристів в Україну – генсекретарка UN Tourism

Генеральна секретарка "ООН Туризм" (UN Tourism) Шайха Насер Аль-Нувайс під час одноденного візиту 15 серпня засвідчила підтримку українському народові та оголосила ряд міжнародних ініціатив на підтримку туризму України, серед перспективних напрямів розвитку вона назвала медичний туризм, IT та digital-технології, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

"Україна має використовувати свої сильні сторони, такі як, наприклад, медичний туризм, IT та digital-технології, і саме вони дають можливість мати сильні позиції для залучення іноземних туристів в майбутньому. Об’єднання під однією парасолькою всіх стейкхолдерів туристичного процесу і держави може дати великий потенціал", – зазначила Шайха Аль-Нувайс, слова якої наведено в повідомленні.

Вона нагадала, що минуло десять років, відколи генеральний секретар UN Tourism востаннє відвідував Україну, і цей візит – шанс відновити партнерство "і разом зазирнути в майбутнє".

"Адже робота з відновлення не може чекати на час після настання миру. Вона починається вже зараз. ЮНЕСКО та UN Tourism. Культура і туризм. Пліч-о-пліч з Україною. Шлях у майбутнє належить Україні. Але Україна не долатиме його самотужки. UN Tourism буде поруч. І наша робота починається вже зараз", – наголосила Шайха Аль-Нувайс.

Окрему увагу під час зустрічі із представниками галузі та інноваційно-технологічної спільноти генсекретарка UN Tourism приділила міжнародній координації та обміну досвідом щодо відновлення туристичних галузей після кризи. Серед потенційних напрямів співпраці – безпека туристичних дестинацій, доступність, безбар’єрність та інклюзивність.

Своєю чергою голова ДАРТ Наталя Табака зазначила, що цей візит є свідченням того, що Україна залишається у світовій адженті туризму, а її відновлення перебуває у фокусі міжнародного порядку денного.

"Для нас сьогодні туризм в першу чергу – це збереження і відновлення людей, їхнього емоційного і фізичного здоров’я, зміцнення ідентичності, підтримки громад. І ми дякуємо за підтримку України та за готовність бути поруч у цей історичний для нас час", – зазначила Табака.

Під час візиту UN Tourism оголосило спеціальну категорію ініціативи UN Tourism "Safe Destinations Challenge" для України. Це технічна підтримка держав-членів у п’яти різних регіонах, однією з яких є Україна. Ініціатива спрямована на пошук інноваційних рішень для безпеки, стійкості та відновлення туристичних дестинацій, особливо після кризових періодів та катастроф, йдеться у повідомленні.

"В умовах повномасштабної війни український туристичний сектор навчився працювати в умовах постійних ризиків – від повітряних тривог і ракетних атак до евакуації, кризових комунікацій та забезпечення безпеки людей. Саме цей широкий досвід може стати основою для нових міжнародних рішень у сфері безпечного та стійкого туризму", – зауважила Шайха Аль-Нувайс.

В рамках візиту Генеральний Секретар UN Tourism відвідала два об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор та Києво-Печерську лавру, де взяла участь в урочистостях з нагоди відзначення її 975-річчя.

Також Шайха Аль-Нувайс вручила нагороди переможцям конкурсу ООН Туризм "Найкращі туристичні села України" у 2024 та 2025 роках. Зокрема, Колочавській (Закарпатська область) та Урицькій громаді (Львівська область).