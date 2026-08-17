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Економіка

ДПС та БЕБ вилучили у мережі нелегальних обмінників у Києві понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже EUR8 тис.

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ДПС та БЕБ вилучили у мережі нелегальних обмінників у Києві понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже EUR8 тис.
Фото: ДПС

Працівники Державної податкової служби (ДПС) спільно зі співробітниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з незаконного обігу понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже EUR8 тис. у мережі пунктів обміну валют у Києві, повідомила ДПС на своєму сайті в понеділок.

Зазначається, що на початку 2026 року у столиці було виявлено обмінники, які здійснювали валютно-обмінні операції без застосування РРО/ПРРО, видаючи клієнтам імітації фіскальних чеків. Об’єкти не були внесені Національним банком України (НБУ) до Реєстру пунктів обміну валют та не мали права на торгівлю готівковою іноземною валютою.

Крім того під час перевірок було зафіксовано факти продажу в цих пунктах талонів на пальне мереж АЗС за готівку без проведення розрахунків через касові апарати.

ДПС підкреслила, що після притягнення до відповідальності та тимчасового припинення діяльності обмінники відновили нелегальну роботу влітку, що стало підставою для проведення Держподатковою повторних фактичних перевірок та застосування нових фінансових санкцій.

Матеріали перевірок було передано до територіального управління БЕБ у м.Києві, детективи якого наразі здійснюють досудове розслідування для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

#обмінники #дпс #нелегально #беб
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