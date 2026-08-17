Тернопіль за підтримки ЄІБ модернізував чотири дитсадки та придбав 17 тролейбусів за EUR10,5 млн

Тернопіль за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) завершив енергоефективну модернізацію чотирьох дитячих садків приблизно за EUR5 млн та ввів в експлуатацію 17 нових тролейбусів українського виробництва, профінансованих ЄІБ на EUR5,5 млн, повідомила фінустанова.

"Сильні муніципалітети мають вирішальне значення для стійкості та відновлення України. У Тернополі наше фінансування забезпечує практичні покращення, які роблять основні послуги екологічнішими, ефективнішими та доступнішими", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Модернізація охопила дитсадки №1, №14, №20 та №21, які відвідують понад 1,1 тис. дітей і де працюють 250 співробітників.

В цих закладах утеплили будівлі, замінили вікна й двері, модернізували системи опалення та вентиляції, встановили енергоефективне освітлення та покращили доступність приміщень. Очікується, що це дасть змогу скоротити споживання енергії щонайменше на 20%.

Роботи профінансовано в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP).

Окрім того, за підтримки ЄІБ Тернопіль отримав 17 нових тролейбусів виробництва українського ТОВ "Електронмаш". Їх закупівлю на EUR5,5 млн профінансовано в межах проєкту "Міський громадський транспорт України II" (UUPTP II).

Нові тролейбуси обладнані низькою підлогою, енергоефективними системами опалення й кондиціонування, інформаційними системами для пасажирів, GPS, відеоспостереженням та пандусами для маломобільних пасажирів.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року львівський концерн "Електрон" після перемоги в тендері підписав із КП "Тернопільелектротранс" контракт на постачання 17 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів вартістю EUR5,5 млн, виробником яких є його дочірня компанія ТОВ "Електронмаш".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄІБ надав Україні EUR4,5 млрд фінансування на підтримку стійкості та модернізації країни.