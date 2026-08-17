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Економіка

Тернопіль за підтримки ЄІБ модернізував чотири дитсадки та придбав 17 тролейбусів за EUR10,5 млн

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Тернопіль за підтримки ЄІБ модернізував чотири дитсадки та придбав 17 тролейбусів за EUR10,5 млн
Фото: ЄІБ

Тернопіль за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) завершив енергоефективну модернізацію чотирьох дитячих садків приблизно за EUR5 млн та ввів в експлуатацію 17 нових тролейбусів українського виробництва, профінансованих ЄІБ на EUR5,5 млн, повідомила фінустанова.

"Сильні муніципалітети мають вирішальне значення для стійкості та відновлення України. У Тернополі наше фінансування забезпечує практичні покращення, які роблять основні послуги екологічнішими, ефективнішими та доступнішими", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Модернізація охопила дитсадки №1, №14, №20 та №21, які відвідують понад 1,1 тис. дітей і де працюють 250 співробітників.

В цих закладах утеплили будівлі, замінили вікна й двері, модернізували системи опалення та вентиляції, встановили енергоефективне освітлення та покращили доступність приміщень. Очікується, що це дасть змогу скоротити споживання енергії щонайменше на 20%.

Роботи профінансовано в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP).

Окрім того, за підтримки ЄІБ Тернопіль отримав 17 нових тролейбусів виробництва українського ТОВ "Електронмаш". Їх закупівлю на EUR5,5 млн профінансовано в межах проєкту "Міський громадський транспорт України II" (UUPTP II).

Нові тролейбуси обладнані низькою підлогою, енергоефективними системами опалення й кондиціонування, інформаційними системами для пасажирів, GPS, відеоспостереженням та пандусами для маломобільних пасажирів.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року львівський концерн "Електрон" після перемоги в тендері підписав із КП "Тернопільелектротранс" контракт на постачання 17 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів вартістю EUR5,5 млн, виробником яких є його дочірня компанія ТОВ "Електронмаш".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄІБ надав Україні EUR4,5 млрд фінансування на підтримку стійкості та модернізації країни.

#тернопіль #єіб #дитсадки #тролейбуси
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