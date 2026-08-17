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Економіка

НКЦПФР запропонувала створити робочу групу з представниками ринку для обговорення регулювання ринку віртуальних активів

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НКЦПФР запропонувала створити робочу групу з представниками ринку для обговорення регулювання ринку віртуальних активів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запропонувала сформувати робочу групу з представниками ринку для розробки підзаконного регулювання ринку віртуальних активів, повідомила Комісія в Телеграм-каналі.

За даними НКЦПФР, під час зустрічі голови Комісії Олексія Семенюка з CEО Trustee Plus Вадимом Грушею було визначено чотири ключові питання для запуску регульованого ринку: модель авторизації та ліцензування для бізнесу, розмежування токенів електронних грошей (EMT) і токенів, прив’язаних до активів (ART), заходи валютного контролю для запобігання виведенню капіталу та створення механізму роботи міжнародних платформ в Україні відповідно до національних вимог.

НКЦПФР додала, що підготовка підзаконних актів розпочнеться одразу після ухвалення відповідного закону.

Як повідомлялося, винесення на розгляд Верховної Ради в другому читанні законопроєкту №10225-д про регулювання та оподаткування ринку віртуальних активів відкладено на осінь поточного року через відсутність міжвідомчого консенсусу та брак депутатських голосів. За словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, ключові розбіжності стосуються розподілу регуляторних функцій між Національного банку України (НБУ) та НКЦПФР, через що анонсований на серпень розгляд документа не відбувся.

У першому читанні парламент ухвалив законопроєкт 3 вересня 2025 року. Документ передбачає легалізацію ринку та оподаткування криптоактивів за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 5% воєнного збору (ВЗ) з можливістю застосування пільгової ставки 5% при виведенні у фіат протягом першого року. Наприкінці жовтня 2025 року Рада з фінстабільності схвалила концепцію регулювання та узгодила підходи до розподілу компетенцій між регуляторами і визначення перехідного періоду для розбудови інфраструктури.

#робоча_група #бізнес #нкцпфр
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