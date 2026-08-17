Ціна пшениці в Україні за тиждень не змінилася, тонни соняшнику - впала на $110, а ріпаку на експорт - зросла на $5

На українському ринку зернових та олійних культур за тиждень ціни показали різну динаміку: пшениця залишилася на попередньому рівні, соняшник суттєво подешевшав, тоді як ріпак на експортному напрямку подорожчав, повідомила брокерська компанія Spike Brokers.

За даними аналітиків, оприлюдненими в Телеграм-каналі, пшениця з протеїном 11,5% на умовах CPT Одеса коштувала $195/тонна, фуражна – $185/тонна. На умовах FCA Чоп пшениця торгувалася переважно по EUR180-185/т із завантаженням у європейський потяг.

Ціна кукурудзи на умовах CPT Одеса за тиждень знизилася на $5/тонна – до $190/тонна, тоді як на умовах FCA Чоп залишилася на рівні $220/тонна. Новий урожай на жовтень-березень на західному кордоні торгувався по EUR188-193/тонна FCA Чоп.

Ціна соняшнику на умовах CPT завод за тиждень знизилася на $110/тонна – до $440/тонна. За даними брокера, ринок продовжує переходити до ціноутворення нового врожаю, а зовнішнє зростання цін на соєву олію та нафту поки не передається в українські ціни на сировину.

На ринку ріпаку ціна на умовах CPT порт залишилася на рівні $500/тонна, тоді як на умовах FCA Чоп зросла на $5/тонна – до $550/тонна. Водночас ціна ріпаку для внутрішньої переробки знизилася на $15/тонна – до $485/тонна. Таким чином, різниця між ціною на експортному напрямку FCA Чоп та ціною для внутрішньої переробки становить $65/тонна.

Станом на 10 серпня в Україні зібрано 3,22 млн тонн ріпаку з 1,191 млн га, або 89% площ, з урожайністю 2,71 тонна/га. Поточне ціноутворення визначається розподілом пропозиції між західним кордоном, портами та внутрішньою переробкою.

Ціна ГМО-сої на умовах CPT порт становила $420/тонна, FCA Чоп – $435/тонна, non-GMO – відповідно $440/тонна та $470/тонна. Ціна ГМО-сої для внутрішньої переробки за тиждень зросла на $5/тонна – до $425/тонна.

"Таким чином, соняшник адаптується до закупівельної ціни нового врожаю, у ріпаку посилюється конкуренція між FCA Чоп та переробкою, а соя отримує зовнішній імпульс від CBOT і китайського попиту, який поки слабко передається українській фізиці", – зазначають аналітики.