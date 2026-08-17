Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшилися на 8,1%

1 хв читати
Додати як джерело
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшилися на 8,1%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $82,2 млн, або на 8,1%, – до $1 млрд 100,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами збільшилося до $157,2 млн з $151,4 млн за такий самий період тиждень та сумарно становило $629,0 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило $28,0 млн проти $24,2 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара за минулий тиждень зміцнився з 44,7579 грн/$1 до 44,6988 грн/$1.

На готівковому ринку за минулий тиждень курс купівлі долара зріс майже на 4 коп. – до 44,53 грн/$1, тоді як курс продажу майже не змінився – 44,92 грн/$1.

Як повідомлялося, минулого тижня набув чинності новий пакет валютних послаблень НБУ, зокрема місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти було підвищено з 50 тис. грн до 200 тис. грн.

#валютні_інтервенції #нбу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR…

Читати

Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину с…

Читати
НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахункі…

Читати