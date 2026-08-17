Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшилися на 8,1%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $82,2 млн, або на 8,1%, – до $1 млрд 100,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами збільшилося до $157,2 млн з $151,4 млн за такий самий період тиждень та сумарно становило $629,0 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило $28,0 млн проти $24,2 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара за минулий тиждень зміцнився з 44,7579 грн/$1 до 44,6988 грн/$1.

На готівковому ринку за минулий тиждень курс купівлі долара зріс майже на 4 коп. – до 44,53 грн/$1, тоді як курс продажу майже не змінився – 44,92 грн/$1.

Як повідомлялося, минулого тижня набув чинності новий пакет валютних послаблень НБУ, зокрема місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти було підвищено з 50 тис. грн до 200 тис. грн.