Експорт агропродукції з України 1-13 серпня скоротився на 57% порівняно з аналогічним періодом липня – Spike Brokers

Україна за 1-13 серпня експортувала 790,7 тис. тонн аграрної продукції проти 1,849 млн тонн за аналогічний період липня, що на 57,2% менше, повідомила брокерська компанія Spike Brokers.

За її даними, вартість експорту скоротилася на 37,3% – до $478,8 млн проти $763,8 млн за відповідний період липня.

"Головне обмеження серпневого темпу зосереджене у зерновому сегменті. Паралельно змінюється сама географія логістики: потік через морські порти суттєво нижчий за липневий, тоді як автомобільні переходи та західні залізничні коридори працюють інтенсивніше", - зазначається в повідомленні.

За 1-13 серпня автомобільними пунктами пропуску експортовано 130,1 тис. тонн агропродукції проти 119,5 тис. тонн за відповідні 13 днів липня, що на 8,9% більше. Найбільше зріс експорт через Угорщину – на 32,9%, Словаччину – на 28%, Румунію – на 14,1%, Польщу – на 3,7%. Потік через Молдову був близьким до липневого рівня, скоротившись приблизно на 1,9%.

Водночас залізницею станом на 12 серпня перевезено 435,8 тис. тонн зернових вантажів, що на 46,9% менше, ніж у відповідний період липня, та на 52,1% менше за серпень-2025. Середньодобове навантаження за перші 11 діб серпня становило 31,3 тис. тонн – на 38% нижче за показник липня та на 49% менше, ніж було рік тому.

Експортна складова зернових залізничних перевезень скоротилася на 72% проти липня – до 201,7 тис. тонн. При цьому 63% цього обсягу припало на прикордонні переходи, 29% – на порти Одеси. Через порти Одеси за звітний період перевезено лише 75,2 тис. тонн зернових проти 656,4 тис. тонн у порівнюваному періоді липня(-88,5%).

Водночас середньодобова передача зернових вагонів через західні прикордонні переходи за перші 11 діб серпня зросла до 139,6 вагона проти 71,3 вагона у липні, або на 96%.

За даними Spike Brokers, основний приріст забезпечили румунський та польський напрямки – до 44,7 та 44,4 вагона на добу відповідно. У напрямку Словаччини передача зросла до 26,9 вагона на добу, тимчасом як угорський напрямок скоротився до 23,6 вагона.

Станом на 12 серпня в напрямку прикордонних переходів перебувало 8,718 тис. вагонів проти 7,858 тис. раніше. Зокрема, кількість зерновозів зросла з 369 до 693 вагонів, або на 87,8%.

Експортні перевезення рослинної олії залізницею становили 41,5 тис. тонн, що на 0,9% більше за відповідний липневий показник, при цьому 89% обсягу пройшло сухопутними переходами.

Spike Brokers зазначає, що морський залізничний канал залишається найслабшою ланкою поточної логістики. Станом на 13 серпня середньодобове вивантаження у напрямку портів Великої Одеси скоротилося до 146 вагонів, а в напрямку портів рухалося 262 зерновози. У напрямку портів Дунаю перебувало 1,32 тис. зерновозів.