Російський ракетний удар зруйнував елеватор "Укрлендфармінг" на Сумщині, поранено співробітника

Внаслідок чергового російського ракетного удару по території Сумської області зазнав суттєвих руйнувань елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг". Під час ворожої атаки було знищено значні запаси зерна, що перебували на зберіганні, повідомляє пресслужба компанії.

"Під час обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований і знаходиться під наглядом лікарів. На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів втрат зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання. Компанія змушена припинити діяльність цього елеваторного комплексу через значні наслідки атаки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не перша цілеспрямована атака на аграрну інфраструктуру холдингу. З початку повномасштабного вторгнення систематичних обстрілів зазнавали й інші об’єкти компанії у Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській та Сумській областях. Зокрема, у 2022 році через блокування та знеструмлення було фактично знищено відому птахофабрику "Чорнобаївська" на Херсонщині, де загинуло понад чотири мільйони птиці, а минулого місяця її відбудовані потужності знову зазнали ударів керованими авіабомбами.

"Незважаючи на постійну загрозу та регулярні обстріли, Група компаній "Укрлендфармінг" продовжує свою виробничу діяльність, забезпечуючи продовольчу безпеки України, збереження робочих місць та підтримку стабільності економіки країни. Всі факти злочинних дій проти цивільних об’єктів компанії належним чином фіксуються для подальшої передачі до міжнародних судів", – наголосили в компанії.