IDS Ukraine вважає недоцільним проведення перевірки АРМА напередодні конкурсу з відбору управителя

Група компаній IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська", "Аляска") назвала нелогічним проведення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) комплексної перевірки її фінансово-майнового стану під час конкурсного відбору нового управителя корпоративних прав.

Напередодні АРМА оголосило про початок перевірки фінансово-майнового стану восьми юридичних осіб групи IDS Ukraine (зокрема ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ТОВ "ІДС Аква Сервіс") перед передачею активу новому управителю. Агентство направило запити до Національного банку України (НБУ), Державної податкової служби (ДПС) та банків для деталізації руху коштів з грудня 2022 року, аналізу наявності заявлених компанією понад 1 млрд грн на рахунках та перевірки відсутності впливу екславників, що знаходяться під санкціями.

"Проведення такої перевірки безпосередньо пов’язане з підготовкою до повторного конкурсу. Її мета – не допустити ситуації, за якої новий управитель отримує актив без повної інформації про стан рахунків, рух коштів та інші суттєві обставини, що впливають на його економічну вартість", – пояснюють в АРМА.

У групі компаній зауважили, що повторний конкурс було оголошено заздалегідь, а потенційні учасники спираються на вже оприлюднені показники, тому ініційовані агентством заходи не матимуть практичної користі для конкурсу.

"Повторний конкурс було оголошено ще 10 липня 2026 року, а кінцевий термін подання конкурсних пропозицій спливає 22 серпня. Оголошувати перевірку за кілька днів до завершення прийому документів нелогічно, адже її результати стануть відомі вже після фіналу прийому заявок і жодним чином не допоможуть учасникам конкурсу", – йдеться в заяві у відповідь на оприлюднену позицію АРМА.

В IDS Ukraine наголосили, що станом на 14 серпня жодна з компаній групи не отримувала від АРМА офіційних запитів, а перевірка господарських операцій належить до компетенції інших держорганів, що регулярно здійснюють відповідні заходи. Також у компанії нагадали, що під арештом перебувають виключно корпоративні права групи, а не її майно чи банківські рахунки.

Щодо заяви агентства про можливий збережений вплив колишніх бенефіціарів, у компанії зазначили, що всі акціонери, зокрема підсанкційні особи з російським громадянством, повністю відсторонені від управління та не мають доступу до доходів чи виплати дивідендів з 2022 року, що підтверджено ДПС.

"Наголошуємо, що із 2022 року жоден з акціонерів компанії не отримував дивідендів. Це офіційно зафіксовано у звітності та підтверджено листами Державної податкової служби України. Ба більше, цього року головне управління ДПС у Львівській обл. на підставі судового рішення стягнуло із ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (що входить до групи IDS Ukraine) 240 млн грн чистого прибутку за 2022-2023 роки", – додали в IDS.

За даними групи, понад 50% акцій належать міжнародним інвесторам: сім’ї Патаркацишвілі (34,83%), уряду Грузії (7,73%) та міноритарним акціонерам (7,45%). При цьому вартість чистих активів компанії зросла з 2,097 млрд грн на дату арешту у червні 2022 року до 3,928 млрд грн на кінець 2025 року, а загальну вартість групи в межах справи у ВАКС оцінено у понад 8 млрд грн.

Як повідомлялося, АРМА восени-2022 за рішенням суду отримало в управління корпоративні права, промислові зразки та ТМ підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів "Моршинської" обрали "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні-2025 АРМА повідомила про розрив договору як такого, який не було реалізовано.

У листопаді 2025 року АРМА оголосило конкурс із пошуку компанії, яка забезпечить тимчасове управління активами IDS Ukraine – виробничими потужностями, логістикою та безперервністю роботи підприємств.

Умови конкурсу АРМА розкритикували низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі на керуючого активами IDS Ukraine. ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" і ФОП "Білас Всеволод Омелянович" надіслали скаргу Антимонопольному комітету (АМКУ) і попросили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, що штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами групи компаній.

Потенційні учасники серед подібних вимог АРМА називали вимогу наявності в штаті не менше як 15 вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, енергетиків), дані про вищу освіту яких мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Проте база містить повні дані про дипломи лише після 2000 року. Також учасник конкурсу повинен мати основний вид діяльності "виробництво безалкогольних напоїв", а це унеможливлює участь професійних керуючих компаній та консорціумів, які спеціалізуються на менеджменті активів. Окремо зауважено про допуск до конкурсу прямих конкурентів IDS Ukraine, що заборонено новим законом "Про АРМА" (набирав чинності після 30 січня 2026 року).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв скаргу потенційних учасників конкурсу.

Мін’юст у вересні 2024 року подав позов до ВАКС щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, йдеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні 2024 року закликали Мін’юст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм.

ВАКС 25 грудня 2025 року задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine і зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування перевищення службових повноважень керівництвом АРМА при відборі керуючого групи компаній IDS Ukraine. Згідно з рішенням ВАКС щодо справи №911/13129/25, скаргу адвоката АО "ЮФ "Астерс" в інтересах компанії New World Value Fund Limited на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, зокрема щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вирішено задовольнити.

У травні-2026 АРМА знову оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн, проте отримало лише одну заявку.

У липні-2026 АРМА повідомила про старт повторного конкурсу. До предмета закупівлі увійшли корпоративні права одразу кількох підприємств групи. Зокрема, на конкурс виставлено 2045145 шт. акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (загальною номінальною вартістю 21,47 млн грн) , 100% частки статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн) , а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн) , ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн) , кіпрської International distribution systems limited (8,8 млн грн) , ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн).

Т.в.о голови АРМА повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що збір конкурсних пропозицій на майданчику Prozorro триває до 22 серпня, а електронна система може сформувати дату проведення конкурсу з відбору управителя арештованих корпоративних прав групи IDS Ukraine на початок вересня 2026 року.