Кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва у липні знизилася на 18% – OLX

Кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва у липні 2026 року зменшилася на 18% порівняно з торішнім липнем, проте медіанні ціни показали зростання в середньому на 3%, повідомила платформа "OLX Нерухомість".

"Безпекова ситуація залишається одним із факторів, що впливають на поведінку покупців і продавців. На жаль, у липні Київ зазнав низки інтенсивних російських атак, що могло вплинути на готовність людей купувати житло у місті. Частина покупців відкладає такі рішення, а власники, які не мають нагальної потреби продавати квартиру, можуть займати вичікувальну позицію", – зазначила керівниця сектору з розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук, чиї слова наведено у пресрелізі.

Згідно з повідомленням, кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку зменшилася майже в усіх районах столиці: на 24% - у Солом’янському та Шевченківському, на 20% - у Подільському, на 19% - у Голосіївському, Дарницькому та Святошинському. При цьому в Деснянському районі кількість оголошень залишилася на рівні липня минулого року.

За даними OLX, цьогоріч у липні знизилася також і кількість відгуків на одне оголошення порівняно з ситуацією рік тому. Так, найбільше просіли в цьому Печерський район – на 33%, Деснянський – на 28%, Голосіївський – на 25%, Подільський – на 24%. Менше падіння зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах – по 17%, Святошинському – 16%, Дарницькому – 13% та Дніпровському – 4%.

Єдиним районом, де кількість відгуків на одне оголошення за рік зросла, став Солом’янський – на 4%.

Незважаючи на зниження активності на ринку ціни продемонстрували динаміку зростання, йдеться в аналітиці OLX. У липні 2026 року до липня-2025 медіанні ціни на вторинному ринку найбільше виросли у Печерському районі – на 14%, до $164 тис. У Голосіївському районі однокімнатні квартири подорожчали на 10%, до $84,7 тис., у Подільському – на 8%, до $82,3 тис., у Шевченківському – на 5%, до $98,9 тис.

Менше подорожчання житла зафіксовано у Солом’янському (+4% до $69,3 тис.), Деснянському (+3% до $45,3 тис.) та Оболонському (+1% до $60,8 тис.) районах. Водночас у Дарницькому та Дніпровському районах медіанна вартість однокімнатної квартири за рік знизилася на 3% – до $65 тис. та $62 тис. відповідно. У Святошинському районі ціна скоротилася на 2% – до $51,4 тис.

"Ситуація в різних районах столиці відрізняється – це показує, що ринок Києва залишається неоднорідним, а на ціни окрім безпекової ситуації продовжують впливати розташування, характеристики житла та обсяг пропозиції", – пояснила Остапчук.