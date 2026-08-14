Найприбутковішими банками в I пів.-2026 стали Приват, Універсал, Райф, Ощад та ПУМБ

Державний ПриватБанк у січні-червні 2026 року отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку, що на 29,6% менше, ніж за торішній аналогічний період, та становить 45,4% сукупного фінансового результату банківської системи, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, на друге місце за обсягом чистого прибутку піднявся Універсал Банк – 3,85 млрд грн, що на 36,3% більше, ніж рік тому. Третім став Райффайзен Банк із 3,57 млрд грн, його прибуток скоротився на 24,7% р/р.

Ощадбанк опустився на четверте місце з другого, отримавши 3,38 млрд грн чистого прибутку, що у 2,9 раза менше, ніж рік тому. ПУМБ посів п’яте місце з 3,12 млрд грн, що на 12,5% менше проти показника аналогічного періоду 2025 року.

Другу п’ятірку очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 2,24 млрд грн (-46,9%).

Місця із сьомого по десяте посіли банки з іноземним капіталом: ОТП Банк – 1,91 млрд грн (-26,8%), Укрсиббанк – 1,85 млрд грн (-30,3%), Сітібанк – 1,68 млрд грн (-18,9%) та Креді Агріколь Банк – 1,53 млрд грн (-39,3%).

Із 59 банків перше півріччя 2026 року зі збитком завершили 11. Найбільший негативний фінансовий результат зафіксував Банк "Альянс" – 69,79 млн грн проти 84,1 млн грн рік тому.

Другим за розміром збитку у зазначений звітний період цього року став ПІН Банк – 37,73 млн грн проти 29,43 млн грн у січні-червні-2025, третім – ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк", створений у межах урегулювання РВС Банку, який Нацбанк визнав неплатоспроможним 4 листопада 2025 року, зі збитком 36,19 млн грн.

Загалом за січень-червень 2026 року чистий прибуток банків становив 54,07 млрд грн, що на 32,0%, або на 25,43 млрд грн, менше, ніж у першому півріччі минулого року.