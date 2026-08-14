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Економіка

ФДМУ готує до продажу конфіскований готель AmstelSki в Буковелі

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Фонд державного майна України (ФДМ) готує до продажу конфіскований на користь держави готель AmstelSki в Буковелі, який належав підсанкційному екскерівнику охорони Віктора Януковича В’ячеславу Заневському.

Як повідомила пресслужба Фонду, наразі триває процес державної реєстрації прав власності на землю за державою, інвентаризація та підготовка активу до оцінки.

Зазначається, що всі судові арешти та обтяження, накладені на майно ТОВ "Амстел-Скі", вже скасовано. Крім того, ФДМ змінив керівництво на об’єкті для забезпечення прозорої діяльності та підготовки до приватизації.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути у дохід держави активи Заневського, серед яких 100% статутного капіталу ТОВ "Амстел-Скі", п’ять зареєстрованих торгових марок, серед яких бренди AmstelSki та DeMolen, 12 земельних ділянок, дві квартири, чотири паркувальних місця та інше.

#продаж #amstelski #фдму #готель
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