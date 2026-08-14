Держслужба зайнятості за 7 місяців працевлаштувала понад 181 тис. клієнтів

Державна служба зайнятості за січень-липень 2026 р. працевлаштувала понад 181 тисячу осіб, найкращі показники у Дніпропетровського обласного центру зайнятості – 16,1 тисяч працевлаштованих, повідомила пресслужба відомства.

"З початку року роботодавці країни запропонували клієнтам Державної служби зайнятості 273 тисячі вакансій. Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині – понад 31 тисяча. За сім місяців вдалося підібрати ідеальні посади для понад 181 тисячі шукачів роботи. Найвища кількість працевлаштованих у Дніпропетровського обласного центру зайнятості – 16,1 тисяч", – йдеться у повідомленні служби зайнятості, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Загалом середня тривалість укомплектування вакансій без урахування терміну проходження профнавчання в Україні цього року складає 17 днів. До областей, де клієнти Служби зайнятості в середньому найшвидше знаходили роботу, Вінницька та Харківська області – всього 10 днів.

До професій, за якими українці найоперативніше працевлаштовувалися, належать багато спеціальностей лікарів, зокрема торакальний та щелепно-лицевий хірурги, ревматолог, інтервенційний кардіолог, дезінфекціоніст. Також до групи професій, які найшвидше укомплектовуються, належать ливарник металів та сплавів, інженер-електрик в енергетичній сфері, технік-метеоролог, помічник вчителя, покрівельник сталевих покрівель та наждачник.

Роботодавці найчастіше пропонували роботу у сфері торгівлі та послуг – 51,6 тисяч вакансій, найменше було вакансій для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 7,3 тисяч. Серед вакансій, які пропонували, однією із найпопулярніших була продавець продовольчих товарів – понад 11 тисяч вакансій та водій автотранспортних засобів – понад 12 тисяч.