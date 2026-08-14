Нестача кадрів на 1-му місці серед перешкод для бізнесу, найбільше на це скаржиться хімпром – опитування

Бізнес не припиняє скаржитися на нестачу кваліфікованих кадрів – серед зазначених ними перешкод ведення підприємницької діяльності під час воєнного стану ця проблема у липні, як і до того у червні, посіла перше місце з показником 66% проти 71% опитаних у червні респондентів, йдеться в результатах щомісячного опитування бізнесу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Згідно з даними відомства, серед опитаних підприємств 73% говорять, що відчувають нестачу працівників. З них у хімічній промисловості про це говорять насамперед 84% респондентів, у виробництві будматеріалів – 79%, в металургії та металообробці – 78%, харчовій галузі – 78%, машинобудуванні – 74%, легкій промисловості – 67%, деревообробній – 59%, в поліграфії – 55%.

Зі зростанням розміру підприємства більшає і частка тих, хто відчуває нестачу працівників: від 34% серед мікропідприємств до 88% серед великих.

Поміж факторів, які впливають на забезпеченість працівниками, 79% підприємств вважають мобілізацію працівників основним фактором, 58% респондентів – обмеження щодо бронювання працівників. Майже половина опитаних вважають, що недостатня кваліфікація кандидатів (47%) та внутрішня міграція працівників (45%) дуже впливають на кадрову ситуацію. Не так часто бізнес називав фактором, який дуже впливає на ситуацію з персоналом, неконкурентний рівень зарплати на підприємстві (38%) та високу плинність кадрів (36%).

Щодо інших труднощів, то основними перешкодами для ведення бізнесу у воєнний час підприємці називають зростання цін на сировину та товари (2-ге місце, 57% у липні проти 50% у червні), те, що небезпечно працювати (3-те місце, 44% у липні проти 41%), зменшення попиту на продукцію/послуги (4-те місце, 33% проти 31%), складнощі з перевезенням сировини (5-те місце, 29% проти 30%).

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) другий місяць поспіль поступово зростає, хоча все ще залишається від’ємним: -0,11 у липні після -0,14 в червні. В ІЕД пояснили, що це означає, що переважають ті, в кого ділова активність погіршилася порівняно з минулим роком, ніж тих, в кого вона поліпшилася.

Завантаженість виробничих потужностей порівняно з довоєнним рівнем у липні була без суттєвих змін: сумарна частка підприємств, які працюють на майже повну (75-99%) і повну (100%) потужність, зросла з 63% до 64%. Інші зміни також не були суттєвими, зокрема частка підприємств, які працюють на 50-74% довоєнних потужностей, зменшилася з 23% до 21%.

Невизначеність у 6-місячній перспективі незначним чином збільшилася і для загальноекономічної ситуації в країні (з 26,5% до 32%), і для фінансово-економічного стану підприємств (з 21,7% до 24,2%). В довгостроковій перспективі наявне невелике збільшення частки тих, хто не зміг дати відповідь, що буде з їхнім підприємством через 2 роки – з 38,2% до 40,5%.

Середній термін забезпеченості замовленнями незначно збільшився – із 2,8 до 2,9 місяця.

Опитування ІЕД проводилося у липні серед керівників 472 підприємств різних розмірів у 21 регіоні України. Проєкт здійснюється на щомісячній основі з травня 2022 року.