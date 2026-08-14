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Економіка

Фонд Inzhur MilTech за добу залучив понад 500 млн грн для купівлі облігації виробника дронів "Вирій Індастрі"

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Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційній фонд (ЗНПІФ) Inzhur MilTech за добу після початку продажу інвестиційних сертифікатів залучив від 12,2 тис. інвесторів понад 500 млн грн інвестицій для фінансування виробництва української оборонно-технологічної компанії "Вирій Індастрі" (Vyriy Industries), йдеться у повідомленні Inzhur у п’ятницю.

"Ми в Inzhur понад добу спостерігаємо неймовірну активність тисяч українок та українців", – зазначив засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій, чиї слова наведено в релізі.

Зазначається, що середній чек інвесторів становив 40,8 тис. грн.

В Inzhur нагадали, що до 31 грудня 2026 року фонд Inzhur MilTech залучатиме кошти для фінансування виробництва Vyriy Industries, заявлені обсяг фонду та емісії рівні – по 5 млрд грн.

Як повідомлялось, "Вирій Індастрі" на початку серпня зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дебютний закритий випуск трирічних облігацій зі щорічною офертою, Inzhur виступає андерайтером випуску. З 13 серпня фонд Inzhur MilTech відкрив продаж інвестсертифікатів, гроші від якого спочатку підуть на купівлю облігацій Vyriy Industries.

Згідно з інформацією Inzhur, купонна дохідність у перший рік – 25% з купонним періодом 35 днів, номінальна вартість облігації – 1 тис. грн, дата погашення облігацій – 26 липня 2029 року. Заявлений мінімальний внесок у ЗНПІФ Inzhur MilTech – від 1 тис. грн.

Журжій у повідомленні до учасників іншого фонду – Inzhur RЕІТ, вартість активів якого, за інформацією на сайті, становить 6,34 млрд грн, а число учасників – 95 тис., повідомив про можливість короткострокових значних (до 2 млрд грн) інвестицій вільних коштів й цього фонду у облігації "Вирій Індастрі". Він також зазначив, що після домовленості про випуск облігацій та запуск процесу Inzhur запропонував "Вирію" профінансувати їх в борг спочатку на 500 млн грн, а згодом – ще на зазначену суму терміном на три місяці під 30% річних під поруку власника "Вирія" Олексія Бабенка.

Vyriy Industries – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. У липні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування ймовірного завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" перевіряло інформацію про начебто задіяння мережі підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат і 7 липня провело обшуки в компанії, а також у її власника Бабенка.

Згодом, 22 липня, Печерський райсуд Києва відмовив ДБР накласти арешт на 32 млн грн, які було вилучено під час проведених у "Вирій" обшуків, після чого кошти було повернуто компанії.

Компанія повідомила, що її виторг за 2025 рік становив 11,2 млрд грн, EBITDA – 2.1 млрд грн, власний капітал – більше 2 млрд грн.

#inzhur_miltech #vyriy_industries
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