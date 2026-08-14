Фонд Inzhur MilTech за добу залучив понад 500 млн грн для купівлі облігації виробника дронів "Вирій Індастрі"

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційній фонд (ЗНПІФ) Inzhur MilTech за добу після початку продажу інвестиційних сертифікатів залучив від 12,2 тис. інвесторів понад 500 млн грн інвестицій для фінансування виробництва української оборонно-технологічної компанії "Вирій Індастрі" (Vyriy Industries), йдеться у повідомленні Inzhur у п’ятницю.

"Ми в Inzhur понад добу спостерігаємо неймовірну активність тисяч українок та українців", – зазначив засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій, чиї слова наведено в релізі.

Зазначається, що середній чек інвесторів становив 40,8 тис. грн.

В Inzhur нагадали, що до 31 грудня 2026 року фонд Inzhur MilTech залучатиме кошти для фінансування виробництва Vyriy Industries, заявлені обсяг фонду та емісії рівні – по 5 млрд грн.

Як повідомлялось, "Вирій Індастрі" на початку серпня зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дебютний закритий випуск трирічних облігацій зі щорічною офертою, Inzhur виступає андерайтером випуску. З 13 серпня фонд Inzhur MilTech відкрив продаж інвестсертифікатів, гроші від якого спочатку підуть на купівлю облігацій Vyriy Industries.

Згідно з інформацією Inzhur, купонна дохідність у перший рік – 25% з купонним періодом 35 днів, номінальна вартість облігації – 1 тис. грн, дата погашення облігацій – 26 липня 2029 року. Заявлений мінімальний внесок у ЗНПІФ Inzhur MilTech – від 1 тис. грн.

Журжій у повідомленні до учасників іншого фонду – Inzhur RЕІТ, вартість активів якого, за інформацією на сайті, становить 6,34 млрд грн, а число учасників – 95 тис., повідомив про можливість короткострокових значних (до 2 млрд грн) інвестицій вільних коштів й цього фонду у облігації "Вирій Індастрі". Він також зазначив, що після домовленості про випуск облігацій та запуск процесу Inzhur запропонував "Вирію" профінансувати їх в борг спочатку на 500 млн грн, а згодом – ще на зазначену суму терміном на три місяці під 30% річних під поруку власника "Вирія" Олексія Бабенка.

Vyriy Industries – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. У липні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування ймовірного завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" перевіряло інформацію про начебто задіяння мережі підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат і 7 липня провело обшуки в компанії, а також у її власника Бабенка.

Згодом, 22 липня, Печерський райсуд Києва відмовив ДБР накласти арешт на 32 млн грн, які було вилучено під час проведених у "Вирій" обшуків, після чого кошти було повернуто компанії.

Компанія повідомила, що її виторг за 2025 рік становив 11,2 млрд грн, EBITDA – 2.1 млрд грн, власний капітал – більше 2 млрд грн.