Ціни на пальне в Україні за тиждень змінилися несуттєво – моніторинг

В Україні за робочий тиждень ціни на пальне подекуди змінилися як у бік росту, так і зниження, свідчить моніторинг сайтів і додатків низки мереж АЗК, який проводить інтернет-портал "Енергореформа".

Згідно з ним, порівняно з минулою п’ятницею, 7 серпня, виросла на 1 грн/л ціна на обидва види дизелю на WOG. Водночас "Укрнафта" та UPG відняли по 1 грн/л від ціни А-95 та А-95+.

Ціни на пальне (середні) станом на 16:00 14 серпня порівняно з 7 серпня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 78,90 (79,90) 81,90 (82,90) 89,90 (89,90) 91,90 (91,90) 42,90 (42,90) UPG 78,90 (79,90) 80,90 (81,90) 89,90 (90,90) 91,90 (92,90) 42,90 (42,90) ОККО 82,90 (82,90) 85,90 (85,90) 93,90 (93,90) 96,90 (96,90) 43,90 (43,90) WOG 83,50 (83,50) 85,90 (85,90) 94,80 (93,80) 97,80 (96,80) 44,50 (44,50) Soсar 85,40 (85,40) 88,40 (88,40) 95,90 (95,90) 98,90 (98,90) 43,90 (43,90)

Як повідомлялося, за прогнозом директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, ціни на дизельне пальне, найімовірніше, протягом серпня залишатимуться стабільними. У будь-якому разі, за його словами, прогноз про 100 грн/л можна впевнено скасовувати.

Куюн пояснив, що 5 серпня вперше за останній місяць відбулося зниження гуртових цін на дизпальне, і в подальшому ситуація має остаточно стабілізуватися. За його словами, це стало наслідком охолодження зовнішнього ринку на фоні чергових надій на деблокаду Ормузької протоки.

Водночас він зазначив великі проблеми з постачанням пального, викликані технічними, погодними та військовими умовами.

За словами Куюна, більш помірна ситуація по бензину обумовлена меншою динамікою зовнішнього ринку, а також збільшенням кустарного виробництва всередині країни з використанням безакцизних розчинників (біоетанолу).

Директор науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Сапегін зі свого боку зазначив, що попри зниження 5 серпня котирувань нафтопродуктів на європейських торговельних майданчиках український роздріб поки що переважно утримує рівні, сформовані під час попереднього подорожчання. Проте, за його словами, з’явилися перші позитивні сигнали.

Він звернув увагу, що геополітичні ризики й ризики логістики залишаються, а до негативного додалось деяке послаблення гривні до долара й євро.