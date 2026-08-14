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Економіка

Кабмін ввів у групу з підготовки переговорів з МВФ нових глав Мінекономіки, Мін'юсту та НКЦПФР

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Кабмін ввів у групу з підготовки переговорів з МВФ нових глав Мінекономіки, Мін'юсту та НКЦПФР

Олександр Кравченко та Денис Маслов, які у затвердженому у липні новому уряді обійняли відповідно позиції міністра економіки та довкілля й міністра юстиції, увійшли до складу Міжвідомчої робочої групи з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №769 від 13 серпня, новими членами групи також стали голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк та заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Євген Дубогриз.

Ексглава Мінекономіки Олексій Соболев зберіг місце в цьому органі, але тепер вже як заступник керівника Офісу президента (ОП), і наразі в ньому два заступники керівника – разом з Соболевим до його складу входить Ірина Мудра.

З робочою групи виключені Герман Галущенко, відставку якого з поста міністра юстиції Рада підтримала у середині листопада минулого року, ексголова НКЦПФР Руслан Магомедов та ексзаступник глави Мінекономіки Андрій Телюпа.

Всього в оновленому складі групи 20 людей, очолює її міністр фінансів Сергій Марченко.

#мвф #переговори #міністри #група
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