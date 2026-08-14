Знищене обстрілами майно зменшує об'єкт оподаткування податком на прибуток – ДПС

Українські компанії, майно яких було пошкоджено або знищено через ворожі обстріли, мають право зменшити фінансовий результат до оподаткування, повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

На сайті відомства повідомляється, що знищені товари та запаси списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку без застосування окремих податкових різниць.

При цьому порядок списання знищених основних засобів – будівель, обладнання чи транспорту – залежить від обсягу річного доходу платника. Підприємства з доходом до 40 млн грн на рік відносили вартість майна до витрат за правилами бухобліку, тоді як компанії з доходом понад 40 млн грн зменшують об’єкт оподаткування на залишкову вартість, розраховану за податковим обліком.

У ДПС наголосили на необхідності належного документального підтвердження збитків, що передбачає проведення інвентаризації та наявність актів ДСНС про руйнування чи пожежу, витягів з ЄРДР за фактом обстрілу або висновків Торгово-промислової палати (ТПП).

Як повідомлялося, Кабмін уповноважив ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) з 1 січня 2026 здійснювати від імені держави виплату часткової компенсації вартості знищеного чи пошкодженого внаслідок війни майна та часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Згідно з постановою, ЕКА припиняє прийом заяв про отримання компенсації коли загальний обсяг поданих відповідних заяв перевищує обсяг бюджетних призначень, передбачених держбюджетом України на відповідний рік за даною програмою.