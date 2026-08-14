"ДТЕК Мережі" у I пів.-2026 підключили понад 2,7 тис. СЕС та 14 об'єктів розподіленої генерації

Понад 2,7 тис. об’єктів "зеленої" та розподіленої генерації підключилися за січень-червень 2026 року до електромереж операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомив операційний холдинг у п’ятницю.

"Енергетики модернізують мережі, забезпечуючи інтеграцію зеленої та розподіленої генерації та відповідно посилюючи енергетичну стійкість регіонів", – зазначили в ДТЕК.

Найбільше нових об’єктів традиційно припадає на сонячну генерацію. За перше півріччя побутові клієнти підключили 2728 сонячних електростанцій, ще 11 СЕС приєднали юридичні клієнти. Водночас бізнес продовжує розвивати й розподілену генерацію: до мереж підключено 14 газопоршневих, газотурбінних та когенераційних установок та п’ять установок зберігання енергії.

Цього року ОСР "ДТЕК Мережі" також вперше приєднали гібридну систему, яка поєднує сонячну електростанцію та когенераційну установку. Як наголосили в компанії, такі рішення дають змогу комбінувати різні джерела генерації залежно від погоди та інших факторів, підвищувати енергетичну стійкість власника системи.

"За шість місяців цього року кількість об’єктів "зеленої" та розподіленої генерації, підключеної до наших мереж, уже перевищила показник за весь 2024 рік і випередила темпи приєднання 2025 року. Це свідчить про зростання інтересу клієнтів до забезпечення власної енергетичної стійкості", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Окрім того, за перше півріччя 106 побутових та 109 юридичних клієнтів набули статусу активного споживача.

Згідно з Порядком продажу та обліку електричної енергії, активним споживачем є власник підключеної до мережі генеруючої установки, який може здійснювати продаж електропостачальнику надлишків виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом або механізмом самовиробництва.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис підприємств.