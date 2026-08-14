Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Обсяг сплати податку на нерухомість за 7міс.-2026 збільшився на 9% - ДПС

2 хв читати
Додати як джерело
Обсяг сплати податку на нерухомість за 7міс.-2026 збільшився на 9% - ДПС

Українці за січень-липень 2026 року перерахували 8,4 млрд грн податку на нерухоме майно, що перевищує показник за аналогічний період минулого року на 8,9%, повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з оприлюдненими даними на її сайті в п’ятницю, як і раніше, Київ є лідером за обсягами надходжень до міськбюджету від податку на нерухомість - 1,8 млрд грн. Також великі обсяги серед усіх регіонів надійшли до бюджетів Київської області - 924,2 млн грн, Львівської - 813,9 млн грн та Дніпропетровської - 811 млн грн.

ДПС нагадала, що податок на нерухомість сплачують не всі власники житла, а лише ті, в кого у власності є об’єкт, який перевищує 60 кв. м, якщо це квартира, 120 кв. м, якщо житловий будинок, або 180 кв. м, якщо йдеться одночасно про володіння квартирою і будинком. При цьому податок нараховується не на всю площу, а лише на квадратні метри, які перевищують визначений законом ліміт.

Розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад встановлену норму. Саме тому сума податку може відрізнятися залежно від територіальної громади.

У ДПС нагадали, що фізособам повідомлення-рішення із зазначенням суми податку надсилає контролюючий орган. Після його отримання власник нерухомості має сплатити визначене податкове зобов’язання у строки, передбачені Податковим кодексом.

#податок #нерухомість #дпс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR…

Читати

Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину с…

Читати
НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахункі…

Читати