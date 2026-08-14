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Економіка

На Сумщині працює 2,4 МВт розподіленої генерації із запланованих 36,4 МВт – Шмигаль

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На Сумщині працює 2,4 МВт розподіленої генерації із запланованих 36,4 МВт – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

У Сумській області введено в експлуатацію 2,4 МВт розподіленої генерації із 36,4 МВт, передбачених Планом стійкості, повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"План стійкості Сумської області передбачає встановлення 36,4 МВт додаткової потужності. На сьогодні введено в експлуатацію тільки 2,4 МВт. Але на всіх запланованих майданчиках тривають будівельні роботи. Дав доручення їх прискорити", – написав в Шмигаль у телеграм у п’ятницю.

Водночас, за словами глави Міненерго, в області встановлено 30 СЕС потужністю 2,5 МВт із передбачених планом стійкості 62 СЕС загальною потужністю 4,5 МВ. Роботи з подальшого встановлення тривають.

Шмигаль зазначив, що через Фонд підтримки енергетики за запитами підприємств енергетичного комплексу Сумщини схвалено закупівлю обладнання на EUR54,9 млн.

"Вже укладено контракти на EUR22,7 млн. Тендерні процедури тривають для закупівлі на понад EUR9 млн", – уточнив перший віцепрем’єр – міністр енергетики.

#шмигаль #розподілена_генерація #сумська_область
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