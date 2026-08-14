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БЕБ передало до суду справу про виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин

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БЕБ передало до суду справу про виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої групи, які налагодили виробництво та збут фальсифікованих агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів, матеріали провадження скеровано до суду, повідомила пресслужба БEБ.

За даними бюро, фігуранти на непридатних для виробництва приміщеннях у Миколаївській області вручну змішували невідомі хімікати, харчові добавки та будівельні суміші, виготовляючи фальсифіковані засоби захисту рослин. Готову продукцію фасували у підроблену тару та маркували фірмовою символікою.

Контрафакт збували агропідприємствам по всій Україні через інтернет, месенджери та поштових операторів.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили великі партії готового контрафакту, понад 2 тис. одиниць брендованої пакувальної тари, спеціалізоване обладнання для розливу, сировину та значні суми готівки.

Проведені експертизи підтвердили, що збитки, завдані лише одному з правовласників торговельних марок, перевищують 1,5 млн грн.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч.3 ст.229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

#беб #суд #фальсифікат
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