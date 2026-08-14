НБУ очікує незначного додаткового попиту на валюту через серпневі послаблення

Національний банк України (НБУ) очікує, що серпневий пакет валютних послаблень сформує лише помірний додатковий попит на іноземну валюту, який буде незначним відносно масштабів валютного ринку, повідомив регулятор у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Нацбанку пояснили, що в межах більшості операцій, передбачених пакетом, купівля валюти не передбачається. Йдеться передусім про операції з валютними рахунками, зокрема зняття готівки та розрахунки за товари, роботи й послуги, включно з орендою житла за кордоном.

Оцінка впливу кожного окремого заходу свідчить, що послаблення не матимуть визначального впливу на валютний ринок і не створюватимуть ризиків для його стійкості.

Щодо зміни з 1 вересня порядку розрахунку банками валютної позиції НБУ очікує мінімального додаткового попиту на валюту.

"Це пояснюється тим, що включення банками тієї частини сформованих резервів під активні операції, яка наразі не включається до розрахунку, відбуватиметься дуже поступово, відповідно до затвердженого Національним банком графіку", – зазначив регулятор.

Як повідомлялося, з 11 серпня Нацбанк запровадив новий пакет валютних послаблень для фізичних та юридичних осіб і фінансового сектору. Зокрема, регулятор підвищив місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти з 50 тис. грн до 200 тис. грн, збільшив ліміти на зняття готівкової валюти та розрахунки за кордоном, а також розширив низку можливостей для бізнесу.

З 1 вересня банки також зможуть поступово враховувати у розрахунку валютної позиції частину сформованих резервів під активні операції, яка наразі до нього не входить.