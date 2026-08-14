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Економіка

Близько 9,3 млн тонн зернових та олійних може бути зібрано на тимчасово окупованих територіях України цього року – Висоцький

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Близько 9,3 млн тонн зернових та олійних може бути зібрано на тимчасово окупованих територіях України цього року – Висоцький

На тимчасово окупованих територіях України цього року засіяно близько 3,5 млн га сільськогосподарських земель, потенційний урожай зернових та олійних культур може становити близько 9,3 млн тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у Києві у п’ятницю.

За його словами, оцінити площі посівів та потенційний урожай на тимчасово окупованих територіях дають змогу супутникові знімки. За їхніми даними, цього року там було посіяно близько 1,8 млн га пшениці, урожай якої очікується на рівні 5,5 млн тонн, близько 600 тис. га ячменю з потенційним урожаєм 1,3 млн тонн, 120 тис. га ріпаку з очікуваним урожаєм 250 тис. тонн.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях засіяно близько 150 тис. га кукурудзи, потенційний урожай якої може становити близько 850 тис. тонн, та близько 800 тис. га соняшнику з потенційним урожаєм 1,3 млн тонн.

Висоцький зазначив, що наразі джерелом інформації про вирощування продукції на тимчасово окупованих територіях є супутникові знімки.

"Джерелом розуміння інформації на тимчасово окупованих територіях щодо вирощування продукції є супутникові знімки. Вони дозволяють зробити оцінку того, що там вирощується і в яких обсягах. До інших деталей, з точки зору способу використання цього врожаю, його руху, на жаль, у нас доступу немає. Можемо констатувати тільки факти", – зазначив Висоцький.

#зернові #тот #висоцький
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