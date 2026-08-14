Залізничні перевезення через Молдову можуть зрости до 500-800 тис. тонн агропродукції – Висоцький

Потужність залізничного маршруту через Молдову для експорту української аграрної продукції становить 500-800 тис. тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в Києві у п’ятницю.

"Його потужність становить від 500 до 800 тис. тонн. Поки що ця потужність не заповнена, тільки починає заповнюватися", – сказав він.

За словами Висоцького, першим етапом є досягнення обсягу транзиту 500 тис. тонн, після чого потужність маршруту можна буде досить швидко збільшити до 800 тис. тонн.

Водночас Висоцький зазначив, що наразі зарано говорити про необхідність подальшого розширення цього каналу, оскільки після досягнення обсягу 800 тис. тонн можуть виникнути обмеження з прийманням вантажів на молдовському боці.

"Тому потужність можливості у межах 500-800 тис. тонн достатньо буде з точки зору заповнення для експорту цим каналом аграрної продукції", – сказав він.

Як повідомлялося, Україна домовилася з Молдовою про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Новий режим діє з 10 серпня.