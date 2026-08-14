"Нібулон" через зміну клімату зосередився на півдні на пшениці твердих сортів і ріпаку, відновив сорго

ТОВ "СП "Нібулон" через зміну кліматичних умов та зниження рентабельності окремих культур переходить на вирощування на півдні України переважно озимих ріпаку та пшениці твердих сортів, розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" директор агронапряму компанії Олег Веселов.

"Якщо на заході й у центрі країни можна експериментувати з різними культурами, то на півдні ми дуже обмежені кліматом. Як експортно орієнтована компанія ми й надалі робитимемо ставку на зернові та ріпак. Єдине, що ми зараз змінюємо на півдні, – переходимо від пшениці м’яких сортів до пшениці твердих сортів", – сказав він.

Веселов уточнив, що в цьому році вже вирощено партію твердої пшениці – близько 10 тис. тонн – і на наступний рік на півдні буде засіяна лише пшениця твердих сортів.

За його словами, у Миколаївському кластері "Нібулону" співвідношення посівів ріпаку та пшениці становить приблизно 1:1. Цього року урожайність пшениці становить близько 4 тонн/га, ріпаку – 2 тонн/га, що дало можливість отримати близько $200 з кожного гектара.

"Фермери на півдні багато експериментують, шукають альтернативи для соняшнику, бо соняшник в попередніх сезонах давав мінуси на півдні України, тому зараз багато хто сіє льон, горох, нут, сочевицю, коріандр. Ми теж думаємо над цим. Цього року відновили посів сорго. Засіяли 700 га. Подивимось, що вийде", – зазначив він.

За словами Веселова, найбільшими проблемами роботи на півдні залишаються необхідність розмінування земель та загроза атак дронів. У південному кластері "Нібулону" 18 тис. га, з яких 7,5 тис. га – землі, де точилися бойові дії. Компанія розмінувала їх власними силами, і нинішній сезон став другим, коли на цих полях збирають урожай.

"Поточних втрат, на щастя, не було. Під час цієї збиральної кампанії ми натрапили в посівах майже на десяток "свіжих" дронів. Отож збирання доводилося проводити дуже обережно. Тільки вдень, тільки коли видно і на мінімальній швидкості", – повідомив Веселов.

За його словами, ворог продовжує атакувати дронами, зокрема завдає ударів по заправках. Водночас "Нібулону" вдалося швидко зібрати врожай на критичних 7,5 тис. га. "Нам пощастило, у нас нічого не згоріло, хоча у сусідів пожежі були", – описав він ситуацію.

Веселов додав, що близько 100 га земель компанії на півдні поки залишаються необроблюваними через високу замінованість: розмінування цього мінного поля є дуже дорогим і поки не знайдено механізму її повернення в обробіток.

ТОВ "СП "Нібулон" до війни обробляло 82 тис. га землі у 12 областях України та експортувало сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. Наразі "Нібулон" обробляє 52 тис. га землі в чотирьох кластерах. Крім 23 елеваторних комплексів, "Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. У воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення.

Компанія також активно розвиває власний підрозділ гуманітарного розмінування для відновлення безпеки на орендованих землях та допомоги агросектору України. Вона є сертифікованим оператором протимінної діяльності.