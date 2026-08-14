Пошкодження розподільчих центрів не спричинить дефіциту продовольства та різкого зростання цін – Висоцький

Пошкодження та знищення розподільчих центрів низки торговельних мереж поблизу Києва не призведе до дефіциту продовольства та різкого зростання цін на продукти харчування, запевнив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу у Києві у п’ятницю.

"Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланс будь-якої з основних продукцій, дефіциту немає", – сказав Висоцький.

За його словами, уряд працює над залученням усіх доступних резервних місць для зберігання, які можуть бути використані для заміни знищених розподільчих центрів. Зокрема, йдеться про приміщення, що перебувають у державній та комунальній власності. Паралельно уряд опрацьовує з роздрібними мережами можливості перелокування товарних потоків.

"Це у цілому може нести певні додаткові витрати, але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків, такого також на сьогодні немає і в цілому не буде", – зазначив міністр.

Він також повідомив, що частину продукції до магазинів доведеться доставляти "з коліс", оскільки повністю відновити втрачені обсяги складської інфраструктури швидко буде складно.

"На сьогодні все виглядає так, що у межах 30-40% все можна замінити порівняно швидко. Звісно, що відновити такі об’єми в повному обсязі – це дуже складно. І однозначно все-таки певний об’єм перейде на постачання "з коліс" з урахуванням всіх обставин. Але близько 30-40% можна перелокувати і відновити", – сказав Висоцький.

Він додав, що уряд також проводить додатковий аналіз цінової ситуації. За попередніми даними, протягом останнього тижня різких об’єктивних змін цін, зокрема, у Києві, не зафіксовано.

Як повідомлялося, на початку серпня внаслідок російських атак були пошкоджені та зруйновані логістичні центри низки великих роздрібних мереж, зокрема Fozzy Group та NOVUS.