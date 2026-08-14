ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи придбав 100% Age Management System

Холдинг ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи консолідував 100% Age Management System, яка працює над проєктами у сфері health tech and biotech, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це довгострокова інвестиція у технологічну та медичну екосистему, яка допомагатиме людям довше зберігати якість життя, ментальне здоров’я, енергію та працездатність. Ми хочемо, щоб сучасні технології превентивної медицини поступово ставали доступними для кожного українця", – прокоментував СЕО ARS Capital Максим Кріппа.

Age Management System заснована лікарем і кандидатом медичних наук Євгеном Шаговим, спеціалізується на превентивній медицині, персоналізованому управлінні здоров’ям та age management, розвивається як екосистема, що поєднує клінічний, освітній і технологічний напрями. Її основний продукт AM System передбачає довгостроковий медичний супровід: комплексну діагностику, консультації профільних спеціалістів, роботу з метаболічними та гормональними показниками, індивідуальні програми підтримки здоров’я, IV-терапію, біотехнологічні та апаратні рішення.

Інвестиція в Age Management System продовжує стратегію ARS Capital з розширення портфеля у сфері biotech та nanotech. Повний контроль над бізнесом дозволяє холдингу формувати довгострокову стратегію розвитку компанії та масштабувати її екосистему.

Одним із перспективних напрямів ARS Capital називає формування культури превентивної медицини, за яким турбота про здоров’я починається задовго до появи захворювань і стає частиною способу життя. Важливою складовою Age Management System стане також підтримка ментального здоров’я та людей, які пережили травматичний досвід війни. Зокрема, компанія розглядає розвиток програм, спрямованих на професійну допомогу та відновлення людей із ПТСР.

Холдинг також планує посилювати технологічну базу Age Management System та впроваджувати сучасні апаратні рішення.

AM System була заснована як одна з перших в Україні спеціалізованих клінік у сфері age management. Під час створення проєкту команда орієнтувалася на міжнародний досвід превентивної медицини, зокрема практики Японії, Європи та США.

Згідно даним YouControl, уставний капітал АТ "ЗНВКІФ "Ейдж Менеджмент Екосістем" 107,5 млн грн, Кріппа 12 березня викупив частку Марини Шагової, яка вийшла з фонду, у Максима Кріппи та Євгена Шагова були рівні долі по 50% фонду. Тепер холдинг ARS Capital консолідував 100% бізнесу, як уточнили “Інтерфакс-Україна”, керівником клініки буде Ольга Бут, яка до цього очолювала напрямок Age Management в AM System.