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Економіка

Україна може зіткнутися з дефіцитом зберігання для 8-11 млн тонн зернових – Висоцький

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Україна може зіткнутися з дефіцитом зберігання для 8-11 млн тонн зернових – Висоцький
Фото: https://minagro.gov.ua/

Через заблоковану роботу портів та обмежені темпи експорту Україна може зіткнутися у листопаді з дефіцитом внутрішніх потужностей для зберігання зернових для 8-11 млн тонн зернових, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

"На сьогодні ситуація по сховищах наступна: при поточному темпі обмеженого експорту у листопаді ми можемо досягнути точки, коли настане дефіцит по внутрішніх спроможностях по зберіганню. Цей дефіцит може становити від 8 до 11 млн тонн", – сказав Висоцький.

За його словами, така вилка пов’язана з тим, що важко прогнозувати врожайність кукурудзи, однак міністерство вже орієнтується на максимальну врожайність.

Висоцький зазначив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів по допомогу з тимчасовими засобами для зберігання – зерновими рукавами, які розміщуються на полях і дають змогу зберігати до 250 тонн зерна в одному рукаві.

"На сьогодні маємо підтвердження про надання допомоги близько $10 млн. Плюс зі Світовим банком фіналізуємо на $25 млн на відповідні напрямки. Це 6 і більше млн тонн", – сказав Висоцький.

За його словами, з урахуванням цих коштів Україна розраховує покрити критичну ситуацію та забезпечити достатню кількість засобів для зберігання збіжжя.

#висоцький #зерно
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