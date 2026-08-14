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Економіка

Експорт зерна з України з 1 по 12 серпня впав до 590 тис. тонн, або 30% потреби – міністр агрополітики

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Експорт зерна з України з 1 по 12 серпня впав до 590 тис. тонн, або 30% потреби – міністр агрополітики

Припинення роботи морського коридору з кінця липня призвело до падіння експорту зерна з України: за період з 1 по 12 серпня він склав 590 тис. тонн, або 30% потреби, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на брифінгу у Києві у п’ятницю.

"З 1 по 12 серпня ми експортували 590 тис. тонн. Це близько 30% від потреби. Очікуємо, що надалі зможемо вийти на 50%... з усіма відповідними впливами за міжнародні баланси", – сказав міністр.

Він уточнив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби.

За його словами, через посуху маршрут по Дунаю наразі не може працювати на повну потужність, вихід на неї – біля 1,5 млн тонн на місяць – можливий ближче до кінця року.

Міністр зазначив, що поки Україна має достатньо постійних потужностей для зберігання зерна, але у листопаді після збирання кукурудзи може скластися їх дефіцит у розмірі від 8 до 11 млн тонн, який сподіваються покрити за рахунок тимчасових потужностей зберігання. Відповідне звернення щодо їх фінансування у розмірі $10 млн вже направлено міжнародним партнерам, уточнив Висоцький.

Він наголосив, що поки важко передбачити, як швидко вдасться відновити морський експорт.

#висоцький #експорт_зерна
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