PSO-2027 для УЗ менше 20 млрд грн або неврегульованість євробондів активують жорсткий пакет дій – член наглядради

"Укрзалізниця" може уникнути застосування жорсткого пакету заходів, якщо державний бюджет на 2027 рік передбачатиме для компанії в рамках PSO мінімум 20 млрд грн із донарахуванням по PSO за 2026 рік, дефолт по євробондам буде врегульовано шляхом реструктуризації, а касовий розрив перебуватиме в межах 26 млрд грн, вважає член наглядової ради компанії Анатолій Амелін.

"Порушення будь-якої умови активує жорсткий пакет: -15-20% основного персоналу, закриття збиткових маршрутів поза держзамовленням, CAPEX-заморозка крім безпеки, прискорений продаж активів", – йдеться у презентованому ним у четвер разом з експершим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстером аналітичному звіті "Що відбувається з Укрзалізницею?" від Українського інституту майбутнього (УІМ).

Зазначається, що якщо бюджетна підтримка "Укрзалізниці" цього року залишиться на рівні 16 млрд грн, то застосування жорсткого пакету зменшить річний збиток до 6,1 млрд грн, тоді як збільшення PSO до 24 млрд грн дозволить утримати його в межах 5,1 млрд грн.

"Переклад для бюджетного столу переговорів: утримані урядом 8 мільярдів конвертуються у тисячі робочих місць і десятки скасованих поїздів. Це не погроза – це арифметика", – наголосили автори плану.

Вони додали, що якщо в цьому році у 16 млрд бюджетної підтримки компенсація операційних збитків складає всього 5,55 млрд грн, а решта – інвестиційна складова, то на 2027 рік необхідно все PSO передбачити за формулою "собівартість державного замовлення мінус тарифні доходи", йдеться в

У документі зазначається, що донарахування на 2026 рік має бути проведене у IV кварталі, при цьому профільний комітет Верховної Ради раніше просив передбачити цю суму до 26 млрд грн. На 2027 рік, крім 24 млрд грн у держбюджеті, пропонується передбачити передплачені регіональні контракти на приміські перевезення.

Автори в аналітичному звіті зауважують, що прибутковим в "Укрзалізниці" у сфері пасажирських перевезень є лише міжнародний сегмент, де очікується отримати близько 2,4 млрд грн у 2026 році, тоді як найбільш збитковим є приміський сегмент: середня поїздка на 46 км з квитком 15-20 грн за собівартості у більш ніж 300 грн, що формує більше 10 млрд грн збитку на рік. Витрати на пільговий проїзд мають компенсувати місцеві бюджети, однак фактичний рівень компенсації хронічно становить лише 15-20%.

Автори звіту уточнюють, що потенціал скорочення персоналу в УЗ обмежений кадровим дефіцитом, який вже оцінюється у 15-20%, а також потребою в аварійному відновленні інфраструктури та забезпеченні безпеки в умовах війни. З початку війни кількість працівників УЗ скоротилася на 62,8 тис. – до приблизно 170 тис., але компанія залишається найбільшим роботодавцем в Україні.

Водночас, пропонується близько 4-5 млрд грн отримати за рахунок завершення скорочення адміністративного персоналу на 25% та подальшого скорочення до 50% у сервісних функціях центрального офісу із перекваліфікацією частини працівників у дефіцитні робітничі професії.

Ще у 1,5-2,5 млрд грн автори оцінюють економію від оптимізації пасажирської мережі поза державним замовленням, зокрема шляхом скорочення частоти хронічно малозавантажених нічних та дублюючих поїздів.

Додаткові 2-3 млрд грн запропонована антикризова модель передбачає отримати за рахунок оптимізації ремонтів і мережі. Зокрема, капітальні ремонти пропонується зосередити на коридорах із доведеним трафіком, а до 1,2 тис. км інфраструктури законсервувати у "гарячому резерві" за погодженням із Генеральним штабом України.

Комерційний блок, за оцінкою авторів, може забезпечити додаткові 4,5-6 млрд грн. Йдеться про подальше застосування динамічного ціноутворення, продаж близько 370 тис. тонн брухту та розвиток супутніх вантажних сервісів.

Автори звіту заявили, що заявлений раніше ефект від динамічного ціноутворення у 6,9 млрд грн є завищеним, бо річна квиткова база складає 7,4 млрд грн, тож, за їхньою консервативною оцінкою, цей інструмент може забезпечити лише 0,3-0,5 млрд грн додаткових доходів на рік у наведеній вище сумі.

Також у звіті пропонується переглянути портфель незавершеного будівництва, який за 2025 рік зріс на 98,5% – до 24,08 млрд грн: об'єкти, готові більш ніж на 90% та здатні генерувати грошовий потік, пропонується добудувати, а решту – законсервувати.

Щодо розвитку конкуренції та приватної тяги, то, на думку авторів, це необхідна умова забезпечення залізниці інвестиціями приблизно у $3 млрд на рік, але треба чекати завершення війни.

"Ми писали це у 2018-2019 роках і не відмовляємося від жодного слова. У воєнному горизонті цього плану важеля свідомо немає: оборонний фільтр і керованість мережі зараз важать більше. Конкуренція – відкладений горизонт після стабілізації, а не скасована ідея", – йдеться у документі.

Щодо підвищення вантажних тарифів на 30%, яке відбулося з 1 серпня, то за заявленого брутто-ефекту від нього у 20-26 млрд грн на рік із урахуванням можливого переходу 7-11 млн тонн (зі 161 у 2025 році) на автотранспорт чистий ефект може становити 17-19 млрд грн.

Як повідомлялося, у січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів. Поки власники євробондів відкинули пропозиції компанії, які серед іншого передбачали списання 20% номіналу, відстрочку до червня 2033 року, амортизацію з 2030-го, зменшення купону до 1,5% з поступовим відновленням до 7,75% з прив'язкою до вантажопотоків.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на тлі зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн становила бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.