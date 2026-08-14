Підготовка України до зими вимагає спільних рішень держави та бізнесу – ФРУ

В Україні розпочався цикл галузевих обговорень щодо підготовки критичної інфраструктури до проходження осінньо-зимового періоду. Масовані атаки ворога на енергетичні, цифрові, транспортні та складські об'єкти вимагають не окремих антикризових дій, а переходу до системної координації між державою, бізнесом і громадами, повідомила Федерація роботодавців України (ФРУ) за підсумками круглого столу, який об'єднав представників енергетики, телекому, роздрібної торгівлі й органів місцевого самоврядування.

Як зазначив генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов, кожна галузь уже сформувала конкретне бачення для посилення стійкості. Для енергосектору пріоритетом є прискорення відновлення мереж і розвиток виробництва вітчизняного обладнання. Для муніципалітетів актуальним є зняття бар'єрів у разі використання когенерації, а для ритейлу – розширення інструментів кредитування та страхування воєнних ризиків. У телекомунікаційній сфері одним із важливих напрямів розглядають розвиток практики спільного використання операторами пасивної інфраструктури, тобто телеком-веж і технологічних майданчиків.

Голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що енергетикам вдалося відновити можливості для передання електроенергії, проте ключовим викликом залишається забезпечення системи критично важливим обладнанням і захист підстанцій. Також очільник компанії закликав бізнес і надалі розбудовувати власну розподілену генерацію та підключати її до загальної мережі, що дозволить зменшити навантаження на систему.

Своєю чергою технічний директор Київстару Володимир Лутченко наголосив, що компанія спрямувала понад 5,6 млрд грн для посилення автономності, залучивши 10 тис. генераторів і 261 тис. акумуляторів. Разом з тим телеком-галузь відчуває дефіцит інженерних кадрів. У цьому контексті учасники круглого столу обговорили можливість застосування практики спільного використання пасивної інфраструктури мобільними операторами, яку вже багато років використовують у країнах ЄС. Така модель допомагає ефективніше використовувати технічні, енергетичні та кадрові ресурси і дає змогу зберігати стабільність мереж без обмеження конкуренції.

Про виклики для місцевих громад розповіла представниця Асоціації міст України Оксана Продан. За її словами, виконання планів децентралізації теплопостачання здійснюється за власні кошти муніципалітетів і донорів. При цьому громади стикаються із заборгованістю держави за різницю в тарифах розміром близько 100 млрд грн та обмеженнями щодо використання газу для когенераційних установок. Особливим питанням є забезпечення пальним громад у зонах бойових дій, де ворог знищує АЗС.

Стосовно сфери торгівлі та продовольчої безпеки виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська зазначила, що мережі інвестували значні ресурси в енергоавтономність складів і магазинів. Однак сьогодні бізнес зіштовхується з руйнуванням логістичної інфраструктури та розраховує на пільгове кредитування, механізми страхування воєнних ризиків і сприяння у відбудові об'єктів.

У Федерації роботодавців України підсумували, що цей круглий стіл став першим із серії діалогів. Наступні зустрічі будуть присвячені промисловості, аграрному сектору та логістиці.