Оман намагається мінімізувати шкоду, завдану довкіллю, після розливу нафти з танкера

Фахівці в Омані продовжують операцію з метою мінімізації шкоди довкіллю після того, як нафтовий танкер сів на мілину біля південних берегів країни, повідомляє у четвер Muscat Daily з посиланням на Управління з питань довкілля Оману.

За повідомленнями видання, спеціалізовані бригади вживають заходів, щоб зупинити поширення розливу нафти та мінімізувати його вплив на довкілля.

Повідомляється, що забруднення вже торкнулося деяких пляжів біля Рас-Мадрака. За прогнозами, протяжність забрудненої берегової лінії може сягнути 40 км. Крім того, очікується, що найближчими годинами забруднення може поширитися на південне узбережжя острова Масіра на ділянці до 20 км.

Розлив нафти біля південних берегів Оману стався внаслідок інциденту з судном Caroline Bezengi. Перші повідомлення про проблеми з цим судном почали надходити ще наприкінці минулого тижня.

Згідно з відкритими даними, танкер під прапором Камеруну прямував із РФ до Індії. Низка ЗМІ зазначає, що він перебував під санкціями західних країн.