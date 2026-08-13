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Економіка

Обсяг чистих кредитів у липні зріс на 3,3%, депозитів – на 0,9% – НБУ

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Обсяг чистих кредитів у липні зріс на 3,3%, депозитів – на 0,9% – НБУ
Фото: https://bank.gov.ua

Українські банки у липні 2026 року порівняно з червнем наростили чистий кредитний портфель на 3,3%, або на 39,7 млрд грн, – до 1 трлн 254,5 млрд грн, тоді як депозитна база збільшилася на 0,9%, або на 27,5 млрд грн, – до 3 трлн 235,0 млрд грн, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Найбільший приріст кредитування забезпечив корпоративний сегмент: обсяг кредитів бізнесу за місяць збільшився на 3,2%, або на 28,1 млрд грн, – до 895,9 млрд грн.

Кредити населенню зросли на 3,4%, або на 11,6 млрд грн, – до 358,6 млрд грн.

У корпоративному портфелі гривневі кредити збільшилися на 4,2%, або на 25,4 млрд грн, – до 627,1 млрд грн, тоді як валютні в гривневому еквіваленті – на 1,0%, або на 2,6 млрд грн, – до 268,8 млрд грн.

Порівняно з липнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичним особам зріс на 32,7%, валютних у гривневому еквіваленті – на 27,7%.

Кредитування населення у річному вимірі збільшилося на 36,4%.

На депозитному ринку кошти корпоративного сектору в липні зросли на 1,5%, або на 24,8 млрд грн, – до 1 трлн 703,9 млрд грн, тоді як вклади населення додали 0,2%, або 2,8 млрд грн, – до 1 трлн 531,1 млрд грн.

У річному вимірі депозити юридичних осіб збільшилися на 16,8%, а кошти населення в банках – на 17,2%.

 

#кредити #нбу
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