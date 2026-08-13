Комісія з проведення конкурсу на 1,5 ГВт прийматиме заявки на участь у ньому до вечора 8 жовтня

Заявки на конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації в енергодефіцитних регіонах України прийматимуться до 8 жовтня включно.

Таке рішення прийняла комісія з його проведення на засіданні у четвер, яке транслювалося онлайн.

Згідно з ним, термін завершення прийому конкурсних пропозицій від потенційних учасників визначено 8 жовтня 2026 року до 17:00.

Крім того, комісія за результатами опрацювання пропозицій та зауважень потенційних учасників оновила конкурсну документацію, попередньо розміщену на сайті НЕК "Укренерго" у червні цього року.

"В остаточній версії документа тепер вказаний чіткий термін завершення прийому заявок, деталізовані вимоги до оформлення документів від потенційних учасників, розроблений зразок Форми конкурсної пропозиції , визначено спосіб передачі прав та зобов'язань потенційним переможцем конкурсу третім особам, уточнена вимога щодо відсутності у потенційних учасників конкурсу заборгованості перед "Укренерго", – зазначила комісія в повідомленні в Телеграм "Укренерго".

Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зазначав, що розраховує на великий інтерес інвесторів до участі у наймасштабнішому в історії України конкурсі на будівництво 1,5 ГВт нової генеруючої потужності.

Він припустив, що "закрити 1,5 ГВт – це, напевне, дуже амбітно, але інтерес до конкурсу точно буде - ми вже зараз його відчуваємо".

Зайченко зазначив, що насамперед розраховує на українських інвесторів, і "Укренерго" робить все, аби залучити їх до участі. Відносно технологій, то НЕК найбільше очікує пікової та напівпікової газової генерації.

На конкурсі на 1,5 ГВт генеруючої потужності Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська області разом – 872 МВт, Дніпропетровська область 283 МВт, Одеська - 100 МВт.

"Укренерго" звертала увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб'єкта має становити не менше 20 років або 100 тис. годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, які повинні спростити балансування ОЕС України. Потужність об'єктів має бути не менше 10 МВт.

Комісію з проведення конкурсу на будівництво 1,5ГВт нової генеруючої потужності очолює перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Як зазначав перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, уряд очікує, що весь запланований для другого етапу конкурсу обсяг потужностей буде введено в експлуатацію до кінця 2027 року.

Сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці минулого року, становить 78,1 МВт. За його правилами, "Укренерго" мало компенсувати капітальні вкладення в будівництво таких об'єктів. Для другого етапу були оновлені правила: переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Як пояснював член правління "Укренерго" Іван Юрик, в осінньо-зимовий період час підтримки становитиме сім годин на добу, у весняно-літній – п'ять годин. За його словами, таким чином компанія мотивує інвестора до роботи у період доби, коли додаткова потужність найбільше потрібна енергосистемі.

Він додав, що здійснені фахівцями компанії розрахунки свідчать про трирічний термін окупності проєктів для інвесторів, але, враховуючи вимогу щодо обов'язкового облаштування на нових енергооб'єктах захисту другого рівня, термін гарантованої цінової підтримки виробників встановлюється на п'ять років.

Юрик звернув увагу на те, що однією з важливих умов конкурсу є можливість брати участь у ньому проєктам, які були розпочаті раніше і зараз перебувають на стадії проєктування або вже безпосереднього будівництва. Це має суттєво прискорити введення нових генеруючих потужностей в експлуатацію. Всього на це дається 20 місяців після визначення переможців конкурсу.