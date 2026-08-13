НБУ виявив у банках численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій для обходу вимог фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) під час нагляду за проведенням банками готівкових валютно-обмінних операцій із фізособами виявив численні випадки дроблення операцій на суми до 400 тис. грн для уникнення встановлених законодавством порогових значень та належної перевірки клієнтів.

Як зазначається в листі регулятора до банків та банківських асоціацій, одні й ті самі фізособи протягом дня проводили кілька валютно-обмінних операцій менше ніж на 400 тис. грн кожна, хоча їх сукупний обсяг перевищував цей поріг.

У низці випадків Нацбанк виявив ознаки пов’язаності таких клієнтів між собою та з працівниками банків: особи групувалися біля кас, спілкувалися між собою, передавали гроші, телефони та пакети з готівкою.

Також зафіксовано випадки маскування зовнішності під час обміну валюти: клієнти змінювали елементи одягу, використовували головні убори та сонцезахисні окуляри, що НБУ розцінив як дії для уникнення візуального контролю та розпізнавання обличчя.

Крім того виявлено розподіл однотипних валютно-обмінних операцій на кілька днів для уникнення ідентифікації та верифікації, а також залучення до структурованих операцій третіх осіб, зокрема неповнолітніх. В окремих випадках у квитанціях банки зазначали неправдиві дані про вік клієнтів, які не відповідали записам камер відеоспостереження.

НБУ також виявив випадки залучення працівників банків до проведення валютно-обмінних операцій для інших осіб без розкриття банку інформації про них, а також оформлення операцій за відсутності клієнтів біля кас.

У квитанціях клієнти іноді зазначали різні персональні дані, хоча записи відеоспостереження свідчили, що кілька операцій проводили ті самі фізособи.

Окремі банки не надавали на запити НБУ або надавали не в повному обсязі записи систем технологічного відеоконтролю робочих місць касирів та клієнтських зон, що є порушенням законодавчих вимог. Регулятор повідомив, що всім встановленим під час нагляду випадкам буде надано правову оцінку.

У зв’язку з виявленими фактами банкам рекомендовано посилити внутрішній контроль за валютно-обмінними операціями фізосіб, зокрема для недопущення їх структурування з метою уникнення порогових значень, проведення операцій на користь інших осіб без розкриття інформації про них та оформлення операцій за відсутності клієнта біля каси.

Серед інших рекомендацій – періодичні внутрішні перевірки кас із переглядом записів відеокамер, удосконалення контролю за дотриманням працівниками вимог фінансового моніторингу та додаткове навчання персоналу. У листі підкреслюється, що такі заходи мають бути дієвими, а не формальними.

Наголошується, що рекомендації є обов’язковими для врахування банками під час виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу.