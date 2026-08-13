Карпатська інтеграційна ініціатива збере понад 500 представників бізнесу з різних країн – Зеленський

Перший економічний саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива" (КІІ), який пройде у вересні поточного року і на якому будуть представлені вісім держав, на території яких є Карпати, збере представників понад 500 представників бізнесу з різних країн, повідомляється на сайті президента України в четвер.

"Дякую тим лідерам, які вже мені особисто підтвердили свою участь. Це країни, у яких є Карпати. Така в нас була ініціатива. Дуже пишаюся, що ми знайшли навіть у час війни такий вимір. Це економіка, безпека, екологія та інвестиції. Ми будемо запрошувати також деяких гостей, представників бізнесу з Близького Сходу щодо інвестицій у Карпати", – зазначив глава держави.

За словами президента, важливо вже зараз готуватися до заходу та працювати над залученням інвестицій під час нього.

"Це дуже важливо, щоб не тільки лідери зустрічалися. Цього вже мало. Лідери дають політичну вагу саміту, але дуже важливо, щоб зустрічалися саме громади із цих країн. Бо громади притягують також бізнес. Громади знають, що там усередині. Лідер знає свою державу, але все одно громада на місці знає, які там головні виклики", – сказав президент.

За словами Зеленського, під час саміту планують підписання договорів, домовленості про інвестиції та обмін досвідом у питаннях безпеки, захисту енергетики, продовольчої безпеки, який партнери хочуть вивчати в Україні.

Президент зустрівся з представниками всіх гірських територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей в Івано-Франківську на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад, щоб обговорити питання, які потребують оперативного розв’язання.

Зеленський наголосив, що важливим чинником розвитку регіону Карпат є релокація, зокрема переміщення бізнесу та промислових виробництв із тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, КІІ, що об’єднує 44 регіони з восьми країн, і метою якої є посилення горизонтальних зв’язків та збільшення спроможності громад, може провести саміт міст та регіонів у рамках КІІ восени у місті Трускавець Львівської області.

Карпатська ініціатива, яка створюється за прикладом Дунайської та Альпійської, вже набирає підтримку з боку європейських установ. У 2025 році Комітет регіонів ЄС включив до оновленого 10-пунктного пакету підтримки для України розділ про сприяння інтеграції Карпатських регіонів.