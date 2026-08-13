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Економіка

Бізнес закликав уряд продовжити дію статусу критичності підприємств на два місяці - до 1 листопада

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Спілка українських підприємців (СУП) звернулася до Кабінету Міністрів із закликом продовжити строк чинності рішень про визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки замість 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

Згідно з повідомленням на сайті бізнес-об’єднання, чинні рішення про критичність діятимуть до 1 вересня відповідно до урядової постанови №692, однак за нинішніх умов існує реальний ризик, що державні органи не встигнуть опрацювати всі подані документи до цієї дати.

У СУП пояснюють, що центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації затвердили оновлені галузеві й регіональні критерії із запізненням - наприкінці червня та протягом липня замість визначеного терміну до 10 червня, через що компанії не мали достатньо часу для підготовки документів. До того ж самі процедури підтвердження статусів та правил бронювання за останній час змінювалися двічі (постановами №692 та №862).

Серед інших причин ускладнення процесу в бізнес-асоціації називають значне навантаження на державні органи, де лише реєстрація документів займає від п’яти днів до двох тижнів, воєнні ризики та безпекові обставини, а також реорганізацію міністерств і зміну складу уряду в липні 2026 року, що створило додаткову невизначеність щодо юрисдикції приймання заявок.

Для розв’язання проблеми СУП пропонує внести зміни до постанови №692, продовживши дію рішень про критичність до 1 листопада 2026 року та встановивши цю ж дату граничним строком для перегляду документів відповідними органами. На думку представників бізнесу, це дозволить уникнути втрати статусу через адміністративні затримки та забезпечить стабільність роботи підприємств.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

#критичність #бізнес #суп
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