Українці в деклараціях за 7 міс.-2026 зазначили 323,9 млрд грн доходів за 2025р, найбільша сума - у жителя Києва

Фізичні особи подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи за січень-липень 2026 року, вони задекларували 323,9 млрд грн отриманих торік доходів, повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

За даними відомства, цей показник на 16 млрд грн перевищує показник декларацій аналогічного періоду 2025 року, а кількість поданих декларацій зросла на 5 тис.

Під час декларування громадяни визначили до сплати до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 2,6 млрд грн військового збору.

Податкові зобов’язання у розмірі понад 1 млн грн задекларували 1025 громадян. Зокрема, 72 особи визначили до сплати понад 10 млн грн, а 8 осіб - понад 100 млн грн. При цьому найбільшу суму податкових зобов’язань - 760,7 млн грн - задекларував житель Києва.

У ДПС також нагадали, що задекларовані витрати дають громадянам право на отримання податкової знижки та часткове повернення коштів з бюджету.