Імпорт бензину в липні досяг рекордних 196 тис. тонн із серпня 2025р – А-95

У липні імпорт бензину в Україну зріс до 196 тис. тонн і досяг максимального показника з серпня 2025 року, повідомила "Консалтингова група А-95" за результатами спеціального дослідження у четвер.

"Липень був дуже напруженим через адаптацію до Е10 та підвищений попит як наслідок зростання цін на світовому ринку. Попри це українські імпортери забезпечили достатні постачання бензину, а також законтрактували необхідні обсяги на серпень", – зазначили в групі.

В А-95 нагадали, що з 1 липня 2026 року був запроваджений стандарт Е10, який передбачає обов’язкове додавання біоетанолу, що звузило джерела імпорту. Зокрема, таку марку бензину не виробляє грецький НПЗ Helennic Petroleum, звідки українські компанії імпортували бензин в періоди підвищеного попиту. Напружену ситуацію на початку місяця вдалося вгамувати у другій половині липня.

Лідером постачань за результатами місяця залишилася Литва: 56,1 тис. тонн (+16% до липня 2025 року).

Водночас збільшився імпорт з Польщі на 68% – до максимальних з серпня минулого року 51,7 тис. тонн. Разом ці два напрямки забезпечили 55% загального імпорту бензину. Переважна більшість вказаних обсягів була забезпечена підприємствами концерну Orlen – 97 тис. тонн, або понад 50% загального імпорту.

Відчутно наростила відвантаження Німеччина – 21 тис. тонн, що на 78% більше, ніж у липні рік тому. Весь обсяг був імпортований мережею UPG.

Грецький імпорт був представлений продукцією заводу Motor Oil – 25 тис. тонн.

В "Консалтинговій групі А-95" звертають увагу на зростання до 5,7 тис. тонн імпорту високооктанових бензинів А-98/100, що на 88% більше, ніж рік тому.

"Такий сплеск повністю дублює липень минулого року, коли вперше було запроваджено обов’язковий продаж бензину з біоетанолом. Марки А-98/100 становлять виключення з цієї нормативної вимоги, тому багато водіїв перейшли на них", – прокоментували в групі.

В рейтингу найбільших постачальників продовжує лідирувати ОККО з показником 47 тис. т.

Зміни відбулися на другий сходинці, яку в липні цього року зайняла "Укрнафта" з показником 43 тис. тонн, що на 73% більше, ніж в липні-2025.

Як пояснили в А-95, "Укрнафта" цьогоріч суттєво наростила продажі через розширення мережі, а також програму стримування цін на пальне за дорученням уряду.

Третя позиція лишається за UPG, яка збільшила імпорт бензину на 50% – до 25,2 тис. тонн.

"Це також є наслідком розширення мережі за рахунок ребрендингу орендованих станцій ANP/"Авіас", – додала група.