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Економіка

Корецький: Уряд надав 19 банкам-кредиторам гарантії на суму до 20,8 млрд грн

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Корецький: Уряд надав 19 банкам-кредиторам гарантії на суму до 20,8 млрд грн
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кабінет міністрів України надав 19 банкам-кредиторам гарантії на портфельній основі на суму до 20,8 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Це розширить доступ до фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу різних галузей, зокрема аграрної", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, це вже другий крок для підтримки агросектору за тиждень.

Зокрема, минулого тижня уряд спростив доступ до програми "5-7-9%", чим зробив пільгові кредити на обігові кошти доступніші.

"А вони потрібні вже зараз, обстріли портів і проблеми з логістикою ускладнюють експорт, обігових коштів бракує", – додав він.

#кредитори #гарантії #банки
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