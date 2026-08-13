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Економіка

Кабмін змінив керівництво Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

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Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) очолив новий міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, а його заступник Єгор Перелигін став першим заступником голови комісії, відповідне розпорядження Кабінету Міністрів №766 від 10 серпня опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з ним, вони замінили на цих позиціях відповідно ексміністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, який нещодавно став заступником керівника Офісу президента (ОП), та Тарасу Качку, який у попередньому уряді був віцепрем’єром з європейської інтеграції – торговельним представником та якого, за словами президента Володимира Зеленського в середині липня, працюватиме представником України при Європейському Союзі в Брюсселі та одночасно продовжуватиме виконувати функції торговельного представника України.

Окрім того в МКМТ ввели першого заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергія Деркача та заступника директора департаменту юридичного забезпечення Мінекономіки Олександра Григораша, а вивели з її складу експершу заступницю глави Мінвідновлення Альону Шкрум, заступника міністра економіки та довкілля Віталія Кіндратіва та директорку департаменту юридичного забезпечення Мінекономіки Олену Мартинюк.

Як повідомлялося, 1 липня цього року заступником голови МКМТ призначили заступницю керівника ОП Ірину Мудру замість іншого заступника керівника ОП – Віктора Микити.

Всього в МКМТ тепер 16 членів.

#мкмт #зміни
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